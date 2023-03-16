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Leonel Ximenes

Ex-secretário de PH nomeado diretor da Assembleia por aliado de Casagrande

Advogado e ex-secretário-geral do PSD no Estado vai cuidar das relações institucionais, cargo criado pelo deputado Marcelo Santos (Podemos)

Publicado em 16 de Março de 2023 às 14:59

Públicado em 

16 mar 2023 às 14:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Giuliano Nader (à esquerda) vai auxiliar Marcelo Santos (à direita) na articulação institucional da Assembleia
Giuliano Nader (à esquerda) vai auxiliar Marcelo Santos (à direita) na articulação institucional da Assembleia Crédito: Guto Netto
Ex-secretário da Casa Civil do governador Paulo Hartung, o advogado Giuliano Nader foi nomeado diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa pelo presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), aliado do governador Renato Casagrande (PSB).
Ex-secretário-geral do PSD no Estado, que teve Guerino Zanon como candidato a governador no ano passado, Nader chega com prestígio para ocupar um cargo que não existia na estrutura da Assembleia até então.
“Acho que o deputado Marcelo Santos me convidou pelo perfil que tenho e pela minha experiência quando fui chefe da Casa Civil. Entendo como um reconhecimento ao meu trabalho”, analisa o advogado.

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Indagado pela coluna se sua proximidade com Hartung poderia prejudicá-lo na articulação política dentro e fora da Assembleia, ele afirmou que não. “A orientação é que a Assembleia se abra ainda mais à sociedade. Tenho uma boa relação com todos os deputados, trabalho com todos e de forma aberta.”
Nader atuou como assessor em prefeituras e foi subsecretário da Casa Civil no governo Hartung nos anos de 2016, 2017 e parte de 2018, quando assumiu a titularidade do cargo. Desde então, ele tem atuado como advogado, principalmente na área do Direito Público.

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Ele disse que se desvinculou do escritório de advocacia onde atuava e que a partir de agora vai se dedicar integralmente ao trabalho de relações institucionais da Assembleia.

MARCELO SANTOS ELOGIA NOVO DIRETOR: "QUALIFICADO"

Indagado pela coluna, Marcelo Santos disse que convidou Giuliano Nader pelo histórico profissional dele como advogado e sua atuação na Casa Civil. "Sempre tivemos uma ótima relação. É um jovem que teve grande desenvoltura no governo do Estado e tem um potencial muito grande", elogiou o presidente da Assembleia, que está em viagem à Eslováquia.
Marcelo disse também que foi muito tranquila a escolha de Nader e que não vê nisso nenhum problema na relação com o governador Casagrande. "Foi uma indicação técnica e política. Ênio Bergoli, que foi secretário de Paulo Hartung, hoje é secretário de Agricultura de Casagrande sem problema algum", sustentou.
Por fim, o presidente da Assembleia diz que Nader é qualificado para discutir os grandes temas de interesse do Espírito Santo. "E vai abrir muitas portas", aposta Marcelo. 

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Correção

16/03/2023 - 6:42
Giuliano Nader, diferentemente do que informou a primeira versão desta matéria, não é mais secretário-geral do PSD. Ele deixou a direção estadual, mas continua filiado ao partido.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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