Ex-secretário de PH nomeado diretor da Assembleia por aliado de Casagrande

Giuliano Nader (à esquerda) vai auxiliar Marcelo Santos (à direita) na articulação institucional da Assembleia Crédito: Guto Netto

Ex-secretário-geral do PSD no Estado, que teve Guerino Zanon como candidato a governador no ano passado, Nader chega com prestígio para ocupar um cargo que não existia na estrutura da Assembleia até então.

“Acho que o deputado Marcelo Santos me convidou pelo perfil que tenho e pela minha experiência quando fui chefe da Casa Civil. Entendo como um reconhecimento ao meu trabalho”, analisa o advogado.

Indagado pela coluna se sua proximidade com Hartung poderia prejudicá-lo na articulação política dentro e fora da Assembleia, ele afirmou que não. “A orientação é que a Assembleia se abra ainda mais à sociedade. Tenho uma boa relação com todos os deputados, trabalho com todos e de forma aberta.”

Nader atuou como assessor em prefeituras e foi subsecretário da Casa Civil no governo Hartung nos anos de 2016, 2017 e parte de 2018, quando assumiu a titularidade do cargo. Desde então, ele tem atuado como advogado, principalmente na área do Direito Público.

Ele disse que se desvinculou do escritório de advocacia onde atuava e que a partir de agora vai se dedicar integralmente ao trabalho de relações institucionais da Assembleia.

MARCELO SANTOS ELOGIA NOVO DIRETOR: "QUALIFICADO"

Indagado pela coluna, Marcelo Santos disse que convidou Giuliano Nader pelo histórico profissional dele como advogado e sua atuação na Casa Civil. "Sempre tivemos uma ótima relação. É um jovem que teve grande desenvoltura no governo do Estado e tem um potencial muito grande", elogiou o presidente da Assembleia, que está em viagem à Eslováquia.

Marcelo disse também que foi muito tranquila a escolha de Nader e que não vê nisso nenhum problema na relação com o governador Casagrande. "Foi uma indicação técnica e política. Ênio Bergoli , que foi secretário de Paulo Hartung, hoje é secretário de Agricultura de Casagrande sem problema algum", sustentou.

Por fim, o presidente da Assembleia diz que Nader é qualificado para discutir os grandes temas de interesse do Espírito Santo. "E vai abrir muitas portas", aposta Marcelo.