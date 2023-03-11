Quanto custaram as viagens de avião de Casagrande em 2022

O somatório equivale a 45,29 salários-mínimos
, que atualmente é de R$ 1.302 e que no próximo dia 1º de maio passará para R$ 1.320.
Casagrande não viajou de avião nos meses de janeiro, maio, julho, setembro e outubro do ano passado. Lembrando que em setembro e outubro ocorreram as eleições gerais no país.
Um dos destinos mais procurados por Casagrande foi Brasília
, cidade em que o socialista esteve com frequência regular para discussão de projetos e manter articulações políticas de interesse do Espírito Santo. Ele esteve na capital federal nos meses de fevereiro, junho, agosto e dezembro.
Parte considerável do montante das viagens foi por causa da participação do chefe do executivo no evento COP 27, no Egito
, em novembro, quando Casagrande já havia assegurada a sua reeleição. Ao todo, o pacote dessa viagem internacional custou R$ 29.848,90.
A emissão das passagens do governador variou com antecedência de dois a seis dias.