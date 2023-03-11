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Leonel Ximenes

Quanto custaram as viagens de avião de Casagrande em 2022

O deslocamento mais oneroso foi para o Egito, onde o governador participou da COP 27

Publicado em 11 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

11 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Nesta quinta-feira (9), o governador Casagrande foi mais uma vez a Brasília (DF)
Nesta quinta-feira (9), o governador Casagrande foi mais uma vez a Brasília (DF) Crédito: Instagram
As viagens do governador Renato Casagrande (PSB), em 2022, custaram R$ 58.977,99 aos cofres públicos, segundo dados do Portal da Transparência do ES. Os valores incluem o preço do bilhete aéreo, do seguro de viagem e, também, de multa por remarcação de voo.
O somatório equivale a 45,29 salários-mínimos, que atualmente é de R$ 1.302 e que no próximo dia 1º de maio passará para R$ 1.320.
Casagrande não viajou de avião nos meses de janeiro, maio, julho, setembro e outubro do ano passado. Lembrando que em setembro e outubro ocorreram as eleições gerais no país.

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Um dos destinos mais procurados por Casagrande foi Brasília, cidade em que o socialista esteve com frequência regular para discussão de projetos e manter articulações políticas de interesse do Espírito Santo. Ele esteve na capital federal nos meses de fevereiro, junho, agosto e dezembro.
Parte considerável do montante das viagens foi por causa da participação do chefe do executivo no evento COP 27, no Egito, em novembro, quando Casagrande já havia assegurada a sua reeleição. Ao todo, o pacote dessa viagem internacional custou R$ 29.848,90.
A emissão das passagens do governador variou com antecedência de dois a seis dias.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Renato Casagrande Brasília (DF) Viagem Transparência Eleições 2022
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