Com patrocínio de R$ 1 milhão, piloto capixaba vai correr na Stock Car

A Stock Car terá neste ano um piloto capixaba. Hugo Cibien vai correr na Stock Series, divisão de acesso para a maior e mais tradicional categoria do automobilismo no Brasil
, a Stock Car Pro Series.
Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do governo do Estado
, Cibien terá o patrocínio da ArcelorMittal
no valor de quase R$ 1 milhão (precisamente R$ 999.788,98).
Nascido em Vila Velha
há 40 anos, Cibien, que tem 24 anos de carreira, iniciou sua trajetória no Kart inaugurando o Kartódromo Internacional da Serra, em 1998.
O piloto tem em seu histórico vitórias por participação em competições importantes, pilotando nas pistas mais famosas do país. Neste ano, Cibien vai correr pela equipe W2 Progp Racing, que tem base no Rio de Janeiro
. Atualmente, disputa a Império Endurance Brasil e faz a transição para a nova categoria.
Para o capixaba, essa será uma experiência inédita. “Nessa estreia, a categoria é um desafio diferente na minha carreira. Os carros têm uma dinâmica diferente para mim, que venho dos protótipos de corridas de longa duração. Meu objetivo é uma rápida adaptação ao carro até meados do campeonato para brigar por vitórias até o final do ano”, planeja Cibien.
A Stock Series 2023 terá duas corridas a mais do que em 2022, num total de 18 etapas. O campeonato está previsto para começar no dia 23 de abril, em Interlagos, mesmo palco da etapa de encerramento - agendada para 17 de dezembro.
Patrocinadora oficial da Stock Car Pro Series desde o ano passado, a ArcelorMittal também é apoiadora do piloto Gabriel Casagrande, terceiro lugar na temporada passada.