Um piloto capixaba na elite do automobilismo brasileiro em 2023

Hugo Cibien começou sua trajetória no kart na década de 1990 Crédito: William Inácio

Está dada a largada. O capixaba Hugo Cibien está se preparando para disputar no ano que vem a Stock Car Series, a principal modalidade do automobilismo brasileiro. Atual piloto da categoria Império Endurance Brasil, Cibien, de 40 anos, está aguardando apenas a aprovação do seu projeto na Lei de Incentivo ao Esporte do governo do Estado para viabilizar sua participação na nova modalidade.

O piloto começou sua trajetória no kart na década de 1990, inaugurando o Kartódromo Internacional da Serra em 1998.

“Nos últimos anos andei em categorias regionais no Sul do Brasil antes de entrar na Império Endurance Brasil, que é o campeonato brasileiro de corridas de longa duração”, explica.

Hugo Cibien terá o patrocínio da ArcelorMittal para a temporada 2023, mas o acerto final vai depender da aprovação do seu projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, o que, segundo apurou a coluna, deverá acontecer. Fonte da empresa confirma o interesse em apoiar o piloto.

“Meu objetivo na Stock é fazer uma boa primeira metade de campeonato no ano que vem. É um carro totalmente diferente do que estou acostumado a pilotar, com nível de aerodinâmica e peso diferentes”, diz Cibien.

Depois de conseguir a almejada adaptação na primeira metade da temporada, as ambições do piloto capixaba serão aceleradas. “A disputa é bem parelha, mas do meio do ano para frente meu objetivo é disputar as primeiras posições”, reforça.

A Stock Car tem uma característica peculiar que é a participação de pilotos veteranos de pista, como Rubinho Barrichello, Cacá Bueno e Ricardo Zonta.

“A preparação física permite você ficar mais tempo ativo. Essa galera mais antiga ainda tem bastante lenha pra queimar”, brinca o capixaba, que neste fim de semana estará em Interlagos ( SP ), para a última etapa do ano do Campeonato Brasileiro de Stock Car.