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Leonel Ximenes

Um piloto capixaba na elite do automobilismo brasileiro em 2023

Categoria tem veteranos até da Fórmula 1, como Rubinho Barrichello e Ricardo Zonta

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

08 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O piloto capixaba começou sua trajetória no kart na década de 1990
Hugo Cibien começou sua trajetória no kart na década de 1990 Crédito: William Inácio
Está dada a largada. O capixaba Hugo Cibien está se preparando para disputar no ano que vem a Stock Car Series, a principal modalidade do automobilismo brasileiro. Atual piloto da categoria Império Endurance Brasil, Cibien, de 40 anos, está aguardando apenas a aprovação do seu projeto na Lei de Incentivo ao Esporte do governo do Estado para viabilizar sua participação na nova modalidade.
O piloto começou sua trajetória no kart na década de 1990, inaugurando o Kartódromo Internacional da Serra em 1998.
“Nos últimos anos andei em categorias regionais no Sul do Brasil antes de entrar na Império Endurance Brasil, que é o campeonato brasileiro de corridas de longa duração”, explica.

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Hugo Cibien terá o patrocínio da ArcelorMittal para a temporada 2023, mas o acerto final vai depender da aprovação do seu projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, o que, segundo apurou a coluna, deverá acontecer. Fonte da empresa confirma o interesse em apoiar o piloto.
“Meu objetivo na Stock é fazer uma boa primeira metade de campeonato no ano que vem. É um carro totalmente diferente do que estou acostumado a pilotar, com nível de aerodinâmica e peso diferentes”, diz Cibien.
Depois de conseguir a almejada adaptação na primeira metade da temporada, as ambições do piloto capixaba serão aceleradas. “A disputa é bem parelha, mas do meio do ano para frente meu objetivo é disputar as primeiras posições”, reforça.
A Stock Car tem uma característica peculiar que é a participação de pilotos veteranos de pista, como Rubinho Barrichello, Cacá Bueno e Ricardo Zonta.

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“A preparação física permite você ficar mais tempo ativo. Essa galera mais antiga ainda tem bastante lenha pra queimar”, brinca o capixaba, que neste fim de semana estará em Interlagos (SP), para a última etapa do ano do Campeonato Brasileiro de Stock Car.
Quatro pilotos estão na briga pelo título da atual temporada da Stock Car. Além do líder, Barrichello, disputam a taça definitiva do ano Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Matías Rossi.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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