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Leonel Ximenes

O sonho de dona Maria virou realidade: ela vai à Stock Car

Fã de corridas, auxiliar de serviços gerais ganhou de presente da empresa onde trabalha no ES uma viagem para assistir a uma prova em SP neste domingo

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 18:45

Públicado em 

13 mai 2022 às 18:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Maria Reverte com seu kit viagem e uma miniatura de carro de corrida: acelerando para realizar um sonho
Dona Maria Reverte com seu kit viagem e uma miniatura de carro de corrida: acelerando para realizar um sonho Crédito: Divulgação
Sonhos às vezes tardam e angustiam, é verdade, mas quando viram realidade a sensação é que a espera sempre vale a pena. Nos últimos dias, o largo sorriso estampado no rosto da doce e meiga Maria Reverte revela: o sonho dela foi alcançado. Aos 59 anos de vida.
Auxiliar de serviços gerais de uma empresa que presta serviços à ArcelorMittal Tubarão, essa capixaba de João Neiva, divorciada e mãe de um casal de filhos e avó de dois netos, ganhou um presente da produtora de aço: vai assistir em Mogi-Guaçu, em São Paulo, neste domingo (15), a uma etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, com todas as despesas pagas.
Assistir, a bem da verdade, é pouco: dona Maria também vai mesmo é mergulhar no fascinante mundo do automobilismo e já foi convidada a visitar os boxes do circuito paulista, onde terá a oportunidade de conversar com os pilotos, de quem é fã declarada.

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A emoção da auxiliar, que trabalha na ArcelorMittal Tubarão há um ano e cinco meses, começou “fora das pistas”. Na empresa, quando nem imaginava ver de perto uma corrida pela primeira vez em sua vida, ela viu um vídeo de saudação do piloto Cacá Bueno que a emocionou e a fez chorar.
“Dona Maria, soube que você é apaixonada por carro de corrida, e a gente é apaixonado por gente que é apaixonado por carro de corrida. Dividimos a mesma paixão. Um beijo e um abraço e espero um dia te ver no autódromo”, disse o piloto.

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E esse dia chegou. Durante uma reunião na produtora de aço, ela foi chamada por um dos gerentes-gerais e, numa sala, foi convidada a sentar-se. Provocada, declarou sua paixão pelo automobilismo, inclusive a Fórmula 1, e logo a seguir recebeu a grande notícia: ganhou um convite, com passagens, hospedagem e um kit viagem, para ver a corrida neste domingo. Ela vai com um grupo da Arcelor.
“A gente fica sem palavras porque Deus surpreende a gente todo dia. Fico muito grata, vai ser um prazer enorme. Nem sei se vou conseguir”, declarou a emocionada e realizada dona Maria.
Vai, Maria! Acelere seus sonhos!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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