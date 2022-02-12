Stock Car no ES: ArcelorMittal traz carro de corrida a Tubarão

Imagem da campanha da ArcelorMittal gravada com carro da Stock Car na unidade da empresa em Tubarão Crédito: Divugação

Em janeiro, a ArcelorMittal passou a ser patrocinadora da principal categoria automobilística do país, a Stock Car. A relação entre a empresa e a competição vai além do patrocínio, envolve o compromisso em prol da sustentabilidade. Para celebrar essa parceria, a empresa com sede no Espírito Santo lançou um VT em que transforma sua unidade de Tubarão, na região metropolitana capixaba, em uma verdadeira pista de corrida. A campanha foi desenvolvida pela MP Publicidade .

"Na campanha destacamos a ArcelorMittal como parceira da Stock Car (...), como uma empresa que participa no desenvolvimento de aços ainda mais inteligentes para a indústria automobilística, em uma busca constante por um processo mais sustentável desde o fornecimento de matérias-primas até o produto final." Louis Debbané - Diretor de Criação da MP Publicidade

A indústria automotiva global tem buscado adotar processos verdes por meio de ações ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), que visam à descarbonização em todo o ciclo de vida dos veículos. A Arcelor, por exemplo, tem feito mudanças no processo de produção do aço, tornando-o resistente e cada vez com menor espessura, promovendo redução de consumo de combustíveis fósseis nos veículos.

O filme da campanha foi todo filmado dentro da ArcelorMittal Tubarão, dando protagonismo ao colaborador da empresa e colocando o Camaro v8 rodando pela planta, passando por pátios de bobinas de aço, galpões e máquinas gigantes, dando voltas entre as diversas áreas da empresa.

“A ideia do filme foi revelar as semelhanças entre gestos dos empregados da ArcelorMittal e do piloto da Stock Car, mostrando como o aço produzido na empresa caminha lado a lado com os carros de corrida. E, para sintetizar essa união, imaginamos colocar o Camaro da Stock Car rodando dentro da empresa, transformando a produtora de aço numa improvável pista automobilística”, complementa Louis.

O material está sendo veiculado na TV aberta e no canal do Youtube da Arcelor. A campanha também inclui posts nas redes sociais, além de diversas peças de divulgação interna na empresa. Houve ainda uma ação feita em parceria com a Liga de Marketing, que colocou o Safety Car da Stock Car dentro da unidade fabril de Tubarão, onde os empregados puderam conferir de perto as peculiaridades e mecanismos de segurança do sistema de segurança da competição automobilística.

Ficha Técnica

Agência: MP / Anunciante: ArcelorMittal Tubarão/ Produto: Patrocínio Stock Car/ Título: Lado a Lado/ Aprovação: Gerência de Comunicação e Relações Institucionais ArcelorMittal/ Tubarão/ Atendimento: Juliana Araújo e Evandro Santos/ Direção de Criação: Mônica Debbané/ Dupla Criativa: Louis Debbané e Marcello Santiago/ Produção de Imagem: Senhora Filmes/ Direção/Direção de Fotografia: MAGU/ Produção Executiva: Philip Shalders/ Produção: Sibel Bicalho/ Assistente de Câmera: Thiago Barreto/ Câmera: Lucas Sarcinelli/ Gaffer: Marquinhos/ Elétrica/maquinaria: Chacal e Danilo/ Assistente Geral: Jhoatan e Caio/ Drone: Diogo Buloto/ Van: Alessandro Gabrielli/ Produção de Som: Rec Musical/ Promoção e Ativação: Liga de Marketing

Campanha da Setur-ES descortina destinos de aventura capixaba

A Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo lançou no último dia 8 de fevereiro o programa Caminhos do Turismo , que tem o objetivo de qualificar os acessos a diversos atrativos e regiões, especialmente àqueles que levam a locais para prática de turismo de aventura, natureza e agroturismo. Para isso, foi desenvolvido um vídeo promocional de 60 segundos que descortina várias paisagens capixabas deslumbrantes. O material foi elaborado pela Danza Estratégia & Comunicação, em conjunto com as produtoras Mirartes e REC.

"Desde o início, tínhamos em mente que a melhor maneira de encantar e chamar a atenção desse público-alvo que curte muito o turismo ecológico era proporcionar a eles a melhor experiência visual possível. Até porque, infelizmente, muitas pessoas dos grandes centros ainda não conhecem o Espírito Santo. E os que conhecem têm uma visão muito direcionada à nossa faixa litorânea." Luiz Carlos Silva - Diretor de Criação da Danza

Foi a partir daí que surgiu a ideia de se criar um filme com características de videoclipe, com um ritmo intenso, trilha sonora marcante e sem nenhuma locução para que imagens das atrações turísticas fossem as protagonistas do material. “E, no conceito, já queríamos que o nome do Estado se conectasse à mensagem e gerasse identificação com o estilo de vida dessas pessoas. Assim nasceu: Espírito Santo. Pra quem tem espírito de aventura.”, complementa Luiz Carlos.

Com a missão de reunir no filme vários locais espalhados por diferentes regiões, dois dos maiores desafios da equipe de produção foram: primeiro conseguir realizar as gravações diante da instabilidade do clima e depois selecionar os melhores imagens para entrarem na edição do material.

“O prazo era curto e pegamos uma semana de muita chuva em diversas regiões. Mas não podíamos ficar esperando o dia ideal. Assim, a equipe de filmagem ia aos locais e esperava uma “janela” com tempo bom para gravar rapidamente. No final acabou dando certo e o filme ficou lindo. E outra dificuldade foi condensar tanta coisa boa que o Espírito Santo tem em apenas 60 segundos. Se fôssemos mostrar tudo, precisaríamos de pelo menos uns dez minutos. Mas, certamente teremos outras oportunidades para levarmos as belezas do nosso Estado aos turistas de fora.”, conta o diretor de Criação.

O filme está disponível no perfil da Setur-ES nas redes sociais, em sites, portais e jornais on-line daqui e de fora do Espírito Santo. Neste primeiro material, o destaque foi para a prática de esportes radicais, sobretudo por conta da qualificação do acesso de diversas rampas de voo livre.

Os primeiros trechos a serem executados pelo programa Caminhos do Turismo estão localizados nos municípios de Alfredo Chaves, Baixo Guandu, Castelo, São José do Calçado e Itaguaçu.

Ficha Técnica

Agência: Danza Estratégia & Comunicação/ Anunciante: SETUR-ES/ Direção de Criação: Luiz Carlos Silva/ Coordenador de Criação: Guilherme Borgo/ Criação: Luiz Carlos Silva & Guilherme Borgo/ Atendimento: Dalila Ferreira, Mila Soares e Luiz Roberto Campos da Cunha/ Aprovação: Raphaella Navarro, Lenise Loureiro, Renato Casagrande/ Produção: Mila Neri/ Mídia: Nerilda Evangelista, Alexandre Prandi, Priscila Trancoso e Lara Aniceto/ Planejamento: Roberta Calazans Medeiros e Verônica Machado/ Estratégia Digital: Vitor Simões, Alexandre Prandi, Alessandra Mariani/ Arte-final: Willian Aguiar/ Produtora: Mirartes/ Direção de Cena: Felipe Gaburro Barbosa/ Produtora de Áudio: REC

Outback volta à mídia de massa com nova campanha institucional

A cebola gigante e dourada Bloomin’ Onion, a tradicional Ribs On The Barbie e a famosa caneca de chopp congelada do Outback foram escolhidas como as estrelas principais da nova campanha institucional da rede de inspiração australiana.

Com o nome “Eu Ouvi Outback?”, a campanha marca a volta da rede à mídia de massa após um período de dois anos. Com alcance nacional, envolve painéis, mídia OOH, mídia impressa, digital e três filmes de 15 segundos, que estão sendo veiculados na TV aberta (Rede Globo), TV por assinatura (Multishow, GNT, Sportv, MegaPix e Universal Channel), aeroportos, cinemas e muito mais, além de marcar presença em plataformas como Instagram, Facebook, TikTok e Youtube.

"Entendemos que era hora de voltarmos a amplificar nossa presença de marca fora das nossas redes sociais, estando mais uma vez onde nosso consumidor está. Dessa forma, nosso primeiro lançamento foi veiculado no intervalo do Fantástico, na Rede Globo [no último domingo, dia 6 de fevereiro]. Também teremos ações especialmente criadas para o digital, com o objetivo de reforçar, de maneira interativa e criativa, a conexão com o nosso público e os maiores clássicos do Outback. " Renata Lamarco - Diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, holding proprietária da marca Outback

Os três filmes da campanha trazem cenas atuais com um toque de humor em sua comunicação, retratando situações em que os lovers da marca podem vivenciar nos restaurantes ao lado de três estrelas do menu. O primeiro da série traz a caneca de chopp congelada como protagonista de uma história que reúne um grupo de amigos em um momento de descontração e diversão no Outback.

Nova logo e reposicionamento do Grupo Lider

Nova logo do Grupo Lider Crédito: divulgação

Com o slogan "Grupo Lider, O movimento é o que nos une.”, foi lançada a nova logomarca que tem a águia como símbolo. Com 65 anos de atuação no mercado automobilístico, o grupo opera no Espírito Santo as reevendas CVC (Chevrolet), Vitoriawagen (Volkswagen), Tai Motors (Hyundai) e Valore (Fiat). O trabalho foi realizado pela Agência Brick Publicidade.

O conceito da logo segue uma nova visão de relacionamento e venda com o consumidor de carro, voltada para novos modelos de negócios, que deixam de ter o foco no produto e ampliam a visão para a experiência. Nesse contexto, segundo o grupo, a nova imagem traz leveza, modernidade e personalidade para um reposicionamento, além de gerar mais valor para a marca e engajar e motivar as pessoas.

TEM VAGA!

Conectando talentos: ebrand lança programa de estágio

Programa de estágio da agência ebrand Crédito: divulgação

Estimular a inovação e proporcionar aos estudantes de graduação do Espírito Santo a oportunidade de vivenciar na prática o dia a dia de uma agência de Comunicação e Marketing. Esse é o objetivo do Programa de Estágio Conectando Talentos, lançado pela agência ebrand.

O programa tem a duração de seis meses, com previsão de início em 4 de abril. A cada mês, durante três semanas, o estagiário vai vivenciar o dia a dia da ebrand, percorrendo todas as áreas da agência, como atendimento, criação, mídia, design, dentre outras. Na última semana do mês, o estagiário sai da agência e vai vivenciar o cotidiano da empresa atendida pela ebrand. Dentre as organizações parceiras do programa para receber os participantes, algumas delas são a Realcafé, a Vitória Motors, a Escola São Domingos, a Cobra d’Água e a Jeep.

Para o sócio e diretor de Criação da ebrand, Rafael Andaku, o Conectando Talentos está alinhado ao propósito de inovação da agência, que tem como base o estímulo pela inovação e a busca por conhecimento.

"Nestas duas décadas de atuação, buscamos a qualificação e inovação de forma constante. Tivemos capacidade de nos adaptar ao mercado, conquistar o nosso espaço e, hoje, somos referência. Agora, nada mais justo do que contribuir para a qualificação e protagonismo de pessoas que ainda vão entrar no mercado de trabalho, contribuindo para a criação de um ambiente inovador não só na agência, mas no Espírito Santo" Rafael Andaku - Diretor de Criação da ebrand

As inscrições serão realizadas de 7 de fevereiro a 7 de março com o preenchimento de um formulário no site da e-brand . No total, dois candidatos serão selecionados.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.