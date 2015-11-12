Relembre a emoção do automobilismo nas corridas de rua em Vitória, a Mônaco brasileira

Dos barcos na praia era possível ouvir os motores aquecendo e as 70 mil pessoas que aguardavam ansiosas por um sinal verde. De lá também se ouvia o zunido dos carros em alta velocidade passando por curvas perigosas e trechos estreitos, de ultrapassagem quase impossível.

Os amantes do automobilismo ligam todas essas características ao Circuito de Mônaco, circuito de rua que recebe anualmente o circo da Fórmula 1 na cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. No entanto, não seria nada injusto usar as mesmas palavras para descrever o Circuito de Rua da Enseada do Suá, em Vitória.

Corrida de rua no circuito de Vitória Crédito: Gildo Loyola / Arquivo AG

O circo era armado durante dois dias, com guardrails, paddock e boxes posicionados ao longo da Avenida Américo Buaiz, passando pelas ruas Tenente Mario Francisco Brito e Humberto Martins de Paula, onde os carros viravam novamente para a Avenida Américo Buaiz, seguindo na contramão até a rotatória da Avenida Américo Buaiz e voltando, mais uma vez na contramão, para a chamada Reta Oposta, que seguia por toda a extensão em contramão do fluxo normal de veículos.

Traçado do circuito de corrida de rua em Vitória Crédito: Arquivo AG

Pelas ruas de Vitória já correram Rubinho Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Allam Khodair, Tony Kanaan e André Ribeiro. Todos se renderam à beleza da cidade e à dificuldade do circuito.

Na passagem de Barrichello, na primeira corrida - pela Fórmula Ford - em 1989, o próprio piloto veio a Vitória para vistoriar a montagem do circuito na Enseada do Suá.

Nestor Muller / Arquivo AG Crédito: Ricardo Medeiros / Arquivo AG

Na formação do grid, Barrichello ficou em terceiro e acabou a corrida em segundo lugar, atrás do vencedor Tom Stefani Neto. Ele permaneceria em segundo lugar no campeonato, com 71 pontos, atrás de Tom Stefani, que tinha 104.

Nos anos 90, o piloto paulista Pedro Paulo Diniz conquistou uma etapa da categoria Fórmula Ford na Capital e elogiou a cidade e o circuito dizendo que "Vitória é importante para a corrida por, pelo menos, dois motivos: o nome da cidade é inspirador e o povo capixaba é um apaixonado pela velocidade", durante uma reunião na prefeitura.

Mas foi o hoje piloto da IndyCar Series, Tony Kanaan, quem alertou para a dificuldade do trecho. "É uma prova difícil, que não permite erro do piloto, em função das dificuldades do Circuito de Vitória, que é muito travado", analisou.

Além da paixão do povo capixaba, a corrida acontecia como parte das comemorações do aniversário da cidade. Portanto, o circuito foi evento garantido pelas ruas de Vitória no mês de setembro. As corridas aconteceram nos anos de 89 até 93, com um intervalo de um ano em 94 por causa da falta de verbas da Prefeitura de Vitória e de problemas envolvendo a Federação de Automobilismo do Estado e a Ford.

No ano seguinte os capixabas tiveram de volta a corrida, desta vez Fórmula Chevrolet, que aconteceu até 1996. Depois disso, Vitória ficou de fora das disputas do automobilismo nacional até que, em 2002, o circo foi reativado com a prova voltando a fazer parte das festividades do aniversário da cidade.

Corrida de rua no circuito de Vitória Crédito: Nestor Muller / Arquivo AG

O paulista Allam Khodair foi o vencedor da prova que teve o capixaba Lucas Schowambach em quinto, depois de uma corrida de recuperação que levou ao delírio os 70 mil torcedores que lotaram o circuito.

A corrida voltou em 2002, desta vez como Fórmula Renault e Copa Clio, competições que proporcionaram suas últimas emoções por essas bandas em 2007. Único capixaba que corria todo campeonato, o piloto Betinho Sartório lembra das dificuldades do circuito.

"A pista não tinha área de escape. Qualquer erro era colisão no divisor de pista. Lembro que um dos trechos mais difíceis era a chicane em frente ao Shopping Vitória", recorda. Outros capixabas que faziam bonito na pista de Vitória eram Felicio Pezente, Rodrigo Marchezi, Liliu e Lucas Schwambach.

Em 2012 ainda houve a informação de que o Governo do Estado e a Prefeitura de Vitória deram sinal verde para que as ruas da Capital se tornassem novamente pista, desta vez para uma etapa do Troféu Línea Fiat e da Fórmula Futuro, categorias apadrinhadas pelo piloto Felipe Massa. Tais competições, no entanto, não foram realizadas até agora. (Com texto de Wing Costa)