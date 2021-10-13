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Novidade para os Jogos Olímpicos de Paris, Fórmula Kite terá mais de 150 atletas em Mundial na Itália

Brasileiros no principal evento de kite do mundo fizeram inspeção de equipamento
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 23:17

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 23:17

Crédito: Divulgação
O Mundial de Fórmula Kite será disputado a partir desta quarta-feira, em Torre Grande (Oristano), na Itália, com mais de 150 atletas de 27 países. As regatas da nova classe para Paris-2024 contam com três brasileiros: Bruno Lobo, Cláudio Cruz e Socorro Reis. Será o primeiro Campeonato Mundial da IKA – Associação Internacional de Kiteboarding realizado nos mesmos formatos das provas olímpicas.
A organização destinou a terça-feira para fazer as medições oficiais dos equipamentos que serão usados nas regatas, que serão válidas até o dia 17 de outubro. Os fiscais fazem testes para ver se os hidrofoils estão registrados nas medidas corretas e no peso máximo ou mínimo da classe.
Os brasileiros também participaram do dia de mídia, com fotos oficiais e entrevistas. Atual campeão Pan-Americano e apontado como um dos grandes nomes do Mundial de Fórmula Kite, o maranhense Bruno Lobo está animado com o crescimento da categoria, além da chance de medir forças com os melhores do planeta.
- É uma modalidade que cresce muito e a cada competição o nível aumenta, motivando também por ser uma classe olímpica. Fizemos nosso dever de casa, nos dedicamos e esperamos colocar a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio - disse Bruno Lobo, que viajou à Torre Grande para o Mundial de Fórmula Kite com o apoio da Confederação Brasileira de Vela (CBVela).
- Serão cinco dias de competição aqui na Itália com condições perfeitas para a prática do kite. Estou animado para as regatas - completou o campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019.
A também maranhense Socorro Reis quer evoluir mais e levar o conhecimento adquirido nas regatas na Itália para melhorar ainda mais seu velejo nas regatas no Brasil. A melhor do País e segunda da América sonha em ver mais meninas correndo de Kite.
- O objeto é voltar ao Brasil com outra visão, uma outra experiência. Competir no exterior abre portas de aprendizado. Aqui para o Mundial vamos velejar em condições perfeitas. Agora ir com tudo e dar o nosso melhor, representando nosso País e nosso estado do Maranhão - contou Socorro Reis.
Em Paris-2024, além da Fórmula Kite, o calendário olímpico terá IQFoil e 470 mista como novidades em relação à Tóquio 2020.

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