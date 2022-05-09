Conheça as vencedoras da 2ª edição do Prêmio Mulher ArcelorMittal

Neste ano, 13 mulheres foram as grandes vencedoras do Prêmio Mulher. Crédito: Camilla Baptistin

Ser reconhecida por transformar a vida das pessoas. Esse foi o sentimento das grandes campeãs da segunda edição do Prêmio Mulher, promovido pela ArcelorMittal. Neste ano, a iniciativa contemplou também o Estado de Santa Catarina e ganhou novas categorias. O resultado foi anunciado na noite de quinta-feira (05), em uma festa que reuniu autoridades, gestoras públicas, empresárias e empreendedoras.

Ao todo, 297 projetos foram inscritos e, desse total, 37 mulheres seguiram como finalistas. Nessa fase, todas elas ganharam um curso com o tema ”Jornada da Aprendizagem”, que teve uma carga horária de 13 horas, oferecido pela Wis Educação. O objetivo dessa jornada de imersão foi proporcionar uma capacitação para que os projetos inscritos em diferentes áreas de atuação ganhem ainda mais força.

O evento reuniu autoridades, gestoras públicas, empresárias e empreendedoras. Crédito: Camilla Baptistin

Das 37 finalistas, 13 mulheres foram as vencedoras da noite, sendo sete do Espírito Santo e seis de Santa Catarina. Cada uma levou para casa um cartão-presente no valor de R$ 5 mil, um troféu e um presente especial - um pingente de ouro com o símbolo do prêmio - para marcar a trajetória vitoriosa que todas elas têm desenvolvido no meio em que estão inseridas. Confira no final da reportagem a vencedora de cada categoria.

HOMENAGENS

A juíza Hermínia Azoury, acompanhada da família, recebeu a homenagem do gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais ·da ArcelorMittal, João Bosco. Crédito: Camilla Baptistin

Para tornar a celebração ainda mais especial, a juíza da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Hermínia Azoury, foi surpreendida ao ser homenageada pelo importante trabalho que desempenha no combate à violência contra mulheres.

“Foi muito gratificante, já que, para mim, esse prêmio significa incentivo para que outras mulheres sejam despertadas a buscar os seus objetivos e, assim, eu me realizo por elas. Acredito que essa iniciativa é como um despertar para sociedade e um aviso para que essas figuras nunca se calem, porque isso aqui é de todas vocês”, destaca Hermínia Azoury.

Ou seja, mais do que nunca a agenda do empoderamento feminino se faz necessária para que exista essa mudança cultural. Pelo menos, é isso que defende a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel.

A gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel, afirma que as mulheres podem fazer a diferença na rede que estão inseridas. Crédito: Camilla Baptistin

Segundo ela, apesar de existirem muitos desafios dentro das empresas, é sim possível mostrar para essas mulheres como todas elas podem fazer a diferença na rede em que estão inseridas. Afinal, a diversidade traz inovação.

“A importância do Prêmio Mulher está no reconhecimento de como as mulheres com seus olhares diferenciados conseguem transformar a sociedade de forma cultural, econômica, ambiental e social. É esse olhar que torna o meio que vivemos mais justo e igualitário”.

EMPODERAMENTO FEMININO

As vencedoras da primeira edição do Prêmio Mulher, realizado em 2019, também foram homenageadas neste ano. Crédito: Camilla Baptistin

A cerimônia foi conduzida pelas jornalistas Danielle Cariello, representando o Espírito Santo, e por Laine Valgas, de Santa Catarina. Durante a cerimônia, Jennifer Coronel aproveitou para fazer uma homenagem também às vencedoras da primeira edição do Prêmio Mulher, realizado em 2019.

Subiram ao palco a publicitária Francielle Teixeira Rodrigues, vencedora na categoria Micro e Pequena Empresa; a fisioterapeuta e empresária Edivana Poltronieri Almança, vencedora na categoria Média e Grande Empresa; e a diretora escolar Juliana Rohsner Vianna Toniati, vencedora na categoria Setor Público.

De 37 finalistas, 13 mulheres foram reconhecidas, sendo sete do Espírito Santo e seis de Santa Catarina. Crédito: Camilla Baptistin

A vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, primeira mulher do Estado a ocupar esse cargo na política, participou da celebração por meio de vídeo. A gestora pública parabenizou a ArcelorMittal por ter uma iniciativa como essa na agenda da empresa e contribuir para o empoderamento feminino.

Para fechar a cerimônia com chave de ouro, fazendo jus ao nome do prêmio, três cantoras capixabas comandaram a festa em um projeto exclusivo para a grande noite. Dona Fran, Michelle Freitas e Flávia Mendonça dominaram o palco com muito agito e alegria ao som de grandes sucessos do rock, da MPB, do axé e do sertanejo.

CONFIRA ABAIXO O QUE DIZEM AS VENCEDORAS:

CATEGORIA EMPRESA PRIVADA

Julyana Covre (ES) “Meninas, esse prêmio é nosso. Todas vocês são vencedoras. Nós, como empreendedoras, sabemos o que é empreender, continuem, não desistam, formamos um grupo lindo e estamos aqui uma para apoiar a outra”.

Letícia Gamba Moura Radowitz (SC) “É muita felicidade poder representar tantas mulheres empreendedoras. Estou aqui, mas também estou por milhares de mulheres de Santa Catarina, da nossa palhoça”

Elisangela da Nhaia (SC) “Toda mulher que está aqui sabe o que é menstruar. Estou aqui em cima falando de um projeto sobre menstruação e como podemos nos tornar amigas desse processo. Tudo o que um homem faz, eu posso fazer sangrando.”

Elaine Silva (ES) “Estou muito emocionada. Essa jornada de aprendizado que vivemos até aqui trouxe o melhor de nós. Agradeço a ArcelorMittal pela oportunidade e à minha família.”

CATEGORIA ACADÊMICA

Simone Gomes de Almeida Cezar (ES) “Queria agradecer a todos por essa oportunidade de inclusão em uma categoria como essa. A educação vence muitos desafios, mas muitas vezes, infelizmente, é esquecida.”

CATEGORIA EMPREGADA ARCELORMITTAL AÇOS PLANOS

Mylena Inaie Correia (SC) “É de uma alegria muito grande representar a empresa em que trabalho há 8 anos. Esse reconhecimento nos dá ainda mais entusiasmo e alegria para fazer novos projetos e laços.”

Danielle Duarte Bernardi (ES) “Primeiramente queria agradecer a oportunidade. Estou há 17 anos na ArcelorMittal e fico muito grata quando vejo que essa empresa acredita em todo o meu potencial”

CATEGORIA IMPRENSA

Karine Nobre Bragio (ES) “É uma energia muito boa estar junto de outras mulheres tão admiráveis e saber que tudo o que aprendemos durante o treinamento, será apenas o começo de muitas coisas novas que com certeza farão a diferença na vida de muitas outras pessoas.”

Joana Caldas (SC) "Estou muito feliz por ter recebido o Prêmio Mulher com a reportagem sobre uma mulher incrível, que faz interpretação de libras em jogos eletrônicos. A nossa equipe é só de mulheres, e apesar de ser pequena, é muito unida. Para nós, é muito importante esse reconhecimento, para a gente continuar investindo nessas histórias de pessoas."

CATEGORIA SETOR PÚBLICO

Janaína Pereira dos Santos (SC) “Gostaria de agradecer a ArcelorMittal por todo esse período de aprendizado. Para mim, qualquer uma que ganhasse eu já estaria muito feliz porque todos esses projetos são maravilhosos e estão fazendo a diferença.”

Regiane Kieper do Nascimento (ES) “Como descrever essa emoção? Só agradecer a ArcelorMittal não só por dar luz às mulheres, mas também a todos esses projetos maravilhosos, especialmente a nós do sistema prisional.”

CATEGORIA TERCEIRO SETOR

Jacqueline Elise Koch (SC) “Quero agradecer primeiramente a Deus que me possibilitou estar aqui e a ArcelorMittal por valorizar a educação e a arte. Escolhi a música porque ela promove o desenvolvimento dos seres humanos mais sensíveis, criativos e reflexivos.”

Isabel Cristina Vieira da Silva Berlinck (ES) “Só de estar entre as 37 finalistas, já estava me sentindo vencedora. Mas quero agradecer a Deus por ter me permitido chegar até aqui.”