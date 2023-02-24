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Leonel Ximenes

Pazolini e outros pés-frios na derrota e eliminação do Vitória

Prefeito da Capital e aliados compareceram ao Salvador Costa, no jogo em que o time capixaba perdeu e deixou a Copa do Brasil

Públicado em 

24 fev 2023 às 16:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pazolini (de boné), Aridelmo Teixeira (à esquerda) e Denninho (ao lado do mascote): torcida e frustração
Pazolini (de boné), Aridelmo Teixeira (à esquerda) e Denninho (ao lado do mascote): torcida e frustração Crédito: Redes sociais
Havia algo gelado na noite quente de Bento Ferreira nesta quinta-feira (23). Sob uma temperatura em torno de 28 graus, o Vitória perdeu (1 a 0) para o Remo-PA, no Estádio Salvador Costa, e foi eliminado da Copa do Brasil. Na torcida, o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), o deputado estadual Denninho Silva (UB) e o empresário e ex-candidato a governador do ES Aridelmo Teixeira.
Até que a torcida alvianil, empolgada, fez a festa, aplaudiu, empurrou o time, mas diante de tanto pé-frio, não dava mesmo para vencer e continuar na competição nacional.
Pazolini e Denninho, aliados de sempre, ainda postaram vídeos nas suas redes sociais esbanjando otimismo e exortando a torcida a comparecer para empurrar o Vitória na partida contra o alvianil paraense.

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“O Vitória é o Espírito Santo na Copa do Brasil!”, exclamou o prefeito, com a camisa do time, em vídeo feito horas antes da partida, no gramado do Salvador Costa, ao lado de dirigentes do clube de Bento Ferreira.
Denninho, por sua vez, fez um vídeo no gramado, ao lado do mascote do Vitória e diante da torcida no Salvador Costa. Com a dancinha que lhe é característica, o parlamentar, animadíssimo, disse: "Vai! É Vitória hoje!”. Não foi.

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Aliás, teve gente importante que não foi também. Conhecido pé-frio de times cariocas no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o governador não apareceu pelos lados de Bento Ferreira. “Dessa vez ele se livrou”, definiu bem uma pessoa próxima a Renato Casagrande (PSB).

VETERANO ATACANTE É O ALGOZ DO VITÓRIA

Pé-quente mesmo e algoz do time capixaba foi um veterano dos campos, o atacante Muriqui. Aos 36 anos, ele tem uma extensa carreira. Cria das categorias de base do Madureira, logo se destacou e foi contratado pelo Vasco, em 2004. Depois, passou pelo Paysandu, maior rival do Remo, em 2006. No ano seguinte, conquistou o Catarinense com o Avaí.
O veterano atacante Muriqui comemora o gol da vitória contra o alvianil capixaba
O veterano atacante Muriqui comemora o gol da vitória contra o alvianil capixaba Crédito: Divulgação
O atacante também jogou pelo Vitória-BA, Atlético-MG e, ainda, no futebol chinês, onde fez muito sucesso, conquistando muitos campeonatos no país asiático. Foi contratado no final do ano passado para ser o grande reforço do time do Remo.
O veterano mostrou que panela velha é que faz comida boa. E ainda deixou o tacacá paraense mais farto e pesado: seu gol ajudou a garantir mais R$ 900 mil ao Remo, pela classificação à próxima fase da Copa do Brasil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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