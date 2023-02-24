Pazolini e outros pés-frios na derrota e eliminação do Vitória

Pazolini (de boné), Aridelmo Teixeira (à esquerda) e Denninho (ao lado do mascote): torcida e frustração Crédito: Redes sociais

Havia algo gelado na noite quente de Bento Ferreira nesta quinta-feira (23). Sob uma temperatura em torno de 28 graus, o Vitória perdeu (1 a 0) para o Remo-PA, no Estádio Salvador Costa , e foi eliminado da Copa do Brasil. Na torcida, o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), o deputado estadual Denninho Silva (UB) e o empresário e ex-candidato a governador do ES Aridelmo Teixeira.

Até que a torcida alvianil, empolgada, fez a festa, aplaudiu, empurrou o time, mas diante de tanto pé-frio, não dava mesmo para vencer e continuar na competição nacional.

Pazolini e Denninho, aliados de sempre, ainda postaram vídeos nas suas redes sociais esbanjando otimismo e exortando a torcida a comparecer para empurrar o Vitória na partida contra o alvianil paraense.

“O Vitória é o Espírito Santo na Copa do Brasil!”, exclamou o prefeito, com a camisa do time, em vídeo feito horas antes da partida, no gramado do Salvador Costa, ao lado de dirigentes do clube de Bento Ferreira.

Denninho, por sua vez, fez um vídeo no gramado, ao lado do mascote do Vitória e diante da torcida no Salvador Costa. Com a dancinha que lhe é característica, o parlamentar, animadíssimo, disse: "Vai! É Vitória hoje!”. Não foi.

Aliás, teve gente importante que não foi também. Conhecido pé-frio de times cariocas no Estádio Kleber Andrade , em Cariacica, o governador não apareceu pelos lados de Bento Ferreira. “Dessa vez ele se livrou”, definiu bem uma pessoa próxima a Renato Casagrande (PSB).

VETERANO ATACANTE É O ALGOZ DO VITÓRIA

Pé-quente mesmo e algoz do time capixaba foi um veterano dos campos, o atacante Muriqui. Aos 36 anos, ele tem uma extensa carreira. Cria das categorias de base do Madureira, logo se destacou e foi contratado pelo Vasco, em 2004. Depois, passou pelo Paysandu, maior rival do Remo, em 2006. No ano seguinte, conquistou o Catarinense com o Avaí.

O veterano atacante Muriqui comemora o gol da vitória contra o alvianil capixaba Crédito: Divulgação

O atacante também jogou pelo Vitória-BA, Atlético-MG e, ainda, no futebol chinês, onde fez muito sucesso, conquistando muitos campeonatos no país asiático. Foi contratado no final do ano passado para ser o grande reforço do time do Remo.