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Leonel Ximenes

Mercado da bola: adversário do Vitória tem time 30 vezes mais valioso

Dados são do site Transfermarkt, especializado em futebol e negócios; jogo será nesta quinta, às 21h30, no Salvador Costa

Públicado em 

23 fev 2023 às 12:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 07/01/2020 - ES - Vitória - Vitória vence o CSA por 2X1 no Estádio Salvador Costa. Na foto, o gol do CSA
Torcida do Vitória recebe o time com festa no Estádio Salvador Costa Crédito: Carlos Alberto Silva
O Vitória Futebol Clube e o Clube do Remo, do Pará, se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, no Estádio Salvador Costa, na Capital, pela primeira rodada da Copa do Brasil. E o time da Capital tem um desafio imenso: o adversário do Norte do país tem um elenco 30 vezes mais valioso do que o capixaba.
Segundo o site Transfermarkt, especializado em futebol e negócios, o elenco do alvianil capixaba tem valor de mercado total de 50 mil euros (RS 274 mil). Já o time paraense está com valor de 1,53 milhão de euros (R$ 8,3 milhões).

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A disparidade faz sentido, uma vez que o Remo, tradicional equipe paraense, está na Série C do Brasileirão e também esteve na Série B recentemente. O Vitória, por sua vez, volta a disputar a Série D, ao lado do Real Noroeste, na esperança de finalmente conseguir o tão esperado acesso pelos torcedores capixabas.

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Um dos destaques do Remo é o atacante Diego Tavares, que tem valor de mercado de 150 mil euros (R$ 822 mil).
Pelo regulamento da Copa do Brasil, na primeira fase haverá jogo único, com o time de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF (o Vitória) sendo o mandante. Em caso de empate, o visitante (Remo) se classifica.
A torcida do Vitória, certamente, vai vibrar e levar seu time para derrotar o forte adversário e avançar de fase.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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