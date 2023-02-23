Mercado da bola: adversário do Vitória tem time 30 vezes mais valioso

O Vitória Futebol Clube e o Clube do Remo, do Pará, se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, no Estádio Salvador Costa, na Capital, pela primeira rodada da Copa do Brasil. E o time da Capital
tem um desafio imenso: o adversário do Norte do país tem um elenco 30 vezes mais valioso do que o capixaba.
Segundo o site Transfermarkt, especializado em futebol e negócios, o elenco do alvianil capixaba tem valor de mercado total de 50 mil euros (RS 274 mil). Já o time paraense está com valor de 1,53 milhão de euros (R$ 8,3 milhões).
A disparidade faz sentido, uma vez que o Remo, tradicional equipe paraense, está na Série C do Brasileirão
e também esteve na Série B recentemente. O Vitória, por sua vez, volta a disputar a Série D, ao lado do Real Noroeste, na esperança de finalmente conseguir o tão esperado acesso pelos torcedores capixabas.
Um dos destaques do Remo é o atacante Diego Tavares, que tem valor de mercado de 150 mil euros (R$ 822 mil).
Pelo regulamento da Copa do Brasil, na primeira fase haverá jogo único, com o time de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF (o Vitória) sendo o mandante. Em caso de empate, o visitante (Remo) se classifica.
A torcida do Vitória, certamente, vai vibrar e levar seu time para derrotar o forte adversário e avançar de fase.