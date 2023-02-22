Vitória e Real Noroeste em busca de premiação milionária na Copa do Brasil

Vitória e Real Noroeste já avançaram de fase na Copa do Brasil em edições anteriores Crédito: Clara Fafá/Vitória e Gil Gomes/Agif

A Copa do Brasil vai começar para os capixabas. Na próxima quinta-feira (23), o Vitória recebe o Remo no Salvador Costa, às 21h30, pela primeira fase da competição. O Real Noroeste, outro representante do Estado, só estreia no próximo dia 28, quando enfrenta o Vila Nova-GO, no José Olímpio da Rocha, Águia Branca.

Apenas por participar da primeira fase, os capixabas já têm garantido R$ 750 mil. Se avançarem, faturam mais R$ 900 mil para disputarem a segunda fase.

Valores de cada fase da Copa do Brasil Crédito: Reprodução/CBF

Conhecida pelas premiações milionárias, a Copa do Brasil pode ser crucial para os clubes capixabas. A CBF estabeleceu um valor recorde para a competição em 2023. O campeão, caso venha da primeira fase, pode receber um valor total de R$ 91,8 milhões, se pertencer ao Grupo 1.

Outra novidade para essa edição é que as premiações serão dividias em grupos, definidos pelas divisões em que os clubes se encontram. No Grupo 1 estão os clubes da Série A. No grupo 2, equipes que jogam a Série B. Já no grupo 3, estão equipes das Séries C e D, além daquelas que se encontram sem divisão no momento.