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Vitória e Real Noroeste em busca de premiação milionária na Copa do Brasil

Caso avancem de fase, clubes capixabas podem faturar valor que chega a quase R$ 2 milhões. Veja os valores de cada fase da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2023 às 16:22

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 16:22

Vitória e Real Noroeste já avançaram de fase na Copa do Brasil em edições anteriores
Vitória e Real Noroeste já avançaram de fase na Copa do Brasil em edições anteriores Crédito: Clara Fafá/Vitória e Gil Gomes/Agif
A Copa do Brasil vai começar para os capixabas. Na próxima quinta-feira (23), o Vitória recebe o Remo no Salvador Costa, às 21h30, pela primeira fase da competição. O Real Noroeste, outro representante do Estado, só estreia no próximo dia 28, quando enfrenta o Vila Nova-GO, no José Olímpio da Rocha, Águia Branca.
Apenas por participar da primeira fase, os capixabas já têm garantido R$ 750 mil. Se avançarem, faturam mais R$ 900 mil para disputarem a segunda fase.
Valores de cada fase da Copa do Brasil
Valores de cada fase da Copa do Brasil Crédito: Reprodução/CBF
Conhecida pelas premiações milionárias, a Copa do Brasil pode ser crucial para os clubes capixabas. A CBF estabeleceu um valor recorde para a competição em 2023. O campeão, caso venha da primeira fase, pode receber um valor total de R$ 91,8 milhões, se pertencer ao Grupo 1.
Outra novidade para essa edição é que as premiações serão dividias em grupos, definidos pelas divisões em que os clubes se encontram. No Grupo 1 estão os clubes da Série A. No grupo 2, equipes que jogam a Série B. Já no grupo 3, estão equipes das Séries C e D, além daquelas que se encontram sem divisão no momento.
Vitória e Real Noroeste em busca de premiação milionária na Copa do Brasil

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