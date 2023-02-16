Ginasta Geovanna Santos é convocada para Seleção Brasileira Individual

Geovanna Santos foi recentemente indicada como a melhor atleta de 2022 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Crédito: Ricardo Bufolin/CBG/Divulgação

A ginasta capixaba Geovanna Santos, de 21 anos, foi novamente convocada para a Seleção Brasileira Individual. A atleta, que já havia sido convocada no ano passado, já segue rotina intensa de treinos para a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que acontece em março, na Grécia.

Geovanna foi recentemente indicada como a melhor atleta de 2022 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e recebeu o Prêmio Brasil Olímpico da modalidade.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Geovanna Santos também comentou sobre as expectativas para a Copa do Mundo, além de destacar a contribuição do programa para a carreira dela.