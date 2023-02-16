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Ginasta Geovanna Santos é convocada para Seleção Brasileira Individual

A capixaba de 21 anos já havia sido convocada ano passado e foi convidada novamente por conta dos bons resultados obtidos nas competições dos últimos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2023 às 17:11

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 17:11

Geovanna Santos foi recentemente indicada como a melhor atleta de 2022 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
Geovanna Santos foi recentemente indicada como a melhor atleta de 2022 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Crédito: Ricardo Bufolin/CBG/Divulgação
A ginasta capixaba Geovanna Santos, de 21 anos, foi novamente convocada para a Seleção Brasileira Individual. A atleta, que já havia sido convocada no ano passado, já segue rotina intensa de treinos para a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que acontece em março, na Grécia.
Geovanna foi recentemente indicada como a melhor atleta de 2022 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e recebeu o Prêmio Brasil Olímpico da modalidade.
Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Geovanna Santos também comentou sobre as expectativas para a Copa do Mundo, além de destacar a contribuição do programa para a carreira dela.
“Minhas expectativas são as melhores. Tenho como objetivo representar o meu País e o Estado da melhor maneira possível, treinando todos os dias e dando o meu melhor. O Bolsa Atleta é muito importante, nos ajuda nas despesas que temos no esporte, como viagens, alimentação, aparelhos e até mesmo os collants. Acho fundamental termos esse incentivo para que possamos cada vez mais alcançar os nossos objetivos e sonhos”, disse Geovanna Santos.

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