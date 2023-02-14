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Futebol Capixaba

SAF da Desportiva pode "nascer" em 9 meses, estima consultoria

Essa é a previsão da Meden, empresa que vai auxiliar a Locomotiva Grená no processo de transição para Sociedade Anônima do Futebol. Projeto foi oficialmente apresentado à imprensa nesta terça-feira
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

14 fev 2023 às 20:19

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 20:19

Gabriel Venturin e Antônio Nicolau, da Meden, apresentaram os planos para a parceria com a Desportiva Ferroviária
Gabriel Venturin e Antônio Nicolau, da Meden, apresentaram os planos para a parceria com a Desportiva Ferroviária Crédito: Breno Coelho
Assim como aconteceu com Vasco, Cruzeiro, Botafogo e outros, a transição de associação civil para Sociedade Anônima de Futebol (SAF) agora pode se tornar uma esperança para a Desportiva Ferroviária. A Locomotiva Grená apresentou oficialmente sua parceria com a Meden, empresa de consultoria que irá auxiliar o clube de Jardim América, e que espera uma "gestação" de 9 meses para trazer a SAF Desportiva ao mundo. 
Em evento realizado no Shopping Moxuara, em Cariacica, nesta terça-feira (14), diretores da Desportiva, figuras históricas do clube e representantes da empresa falaram um pouco deste processo de reconstrução da Locomotiva Grená. A parceria entre Meden e a Desportiva visa a criação da SAF do clube capixaba. A intenção é fazer uma análise da situação, criar um planejamento estratégico de investimentos e apresentar a investidores que tenham interesse no projeto.
A previsão inicial da Meden é que o processo todo dure cerca de nove meses, incluindo todas as etapas previstas na consultoria: análise de viabilidade, investimentos a curto prazo para valorizar o ativo, prospecção de investidores e enfim a criação da SAF.
Gabriel Venturin, que está a frente do projeto, esclareceu que os objetivos para o futuro investidor tem que ser de longo prazo. “Quem quiser investir em SAF, não pode pensar em ganhar com dividendos agora, tem que pensar no longo prazo, como um investimento, para quem sabe ganhar dinheiro em uma futura venda”, afirmou. 
Venturin deixou bem claro que a palavra final é sempre do clube, mas também pontuou que mudanças são necessárias. “Iremos pedir para a diretoria entregar algumas coisas e avançar em algumas mudanças, porque se não mudar pode afastar investidores, mas a decisão final sempre é da diretoria do clube”. 

Desportiva celebra nova parceria

Diretor-executivo da Desportiva, Carlos Farias,  mostrou a satisfação dos profissionais do clube com o novo momento. O sentimento em Jardim América é que chegou a hora do pontapé inicial para uma nova história de uma das equipes mais tradicionais do Espírito Santo. 
"Temos a preocupação de quem está fazendo e o que está fazendo. E hoje temos o prazer de estar aqui celebrando isso (parceria). Conhecemos o Gabriel, e temos a certeza com quem estamos trabalhando. Estamos felizes porque não queremos entrar na história do clube como quem afundou mais a Desportiva. Queremos o projeto inicial de salvar a Desportiva, salvar o clube. Então, vamos entrar para a história por estar fazendo a coisa certa."

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