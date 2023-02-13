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Estadual

5ª rodada do Capixabão teve polêmica de arbitragem e clássico agitado

Vitória e Serra protagonizaram um bom jogo no Salvador Costa, Desportiva e Vilavelhense empataram em duelo com polêmica de arbitragem, e Rio Branco voltou a vencer
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

13 fev 2023 às 17:43

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 17:43

Vitória empata com o Serra enquanto Rio Branco e Estrela voltam a vencer no campeonato
Vitória empata com o Serra enquanto Rio Branco e Estrela voltam a vencer no campeonato Crédito: Clara Fafa/Vitória; Vitor Recla/Rio Branco e Henrique Montovanelli/FES
A quinta rodada do Capixabão foi bastante agitada. Tivemos vitória do Rio Branco em cima do Nova Venécia, clássico entre Vitória e Serra, Estrela do Norte voltando a vencer, e Desportiva na bronca com a arbitragem. Confira abaixo o resumão da rodada do Campeonato Capixaba.

ATLÉTICO ITAPEMIRIM 0 X 2 ESTRELA DO NORTE

O duelo dos desesperados. O Estrela visitou o Atlético Itapemirim no Engenheiro Araripe buscando voltar a vencer. Após a última derrota (3 a 1 para o Vitória), o treinador Vladmir de Jesus foi demitido por conta dos maus resultados. A equipe de Cachoeiro jogou mal, mas venceu. Dois gols de bola parada na etapa final trouxeram 3 pontos importantes para a luta contra o rebaixamento.

DESPORTIVA 2 X 2 VILAVELHENSE

A Desportiva se complicou mais uma vez. Um empate diante do Vilavelhense colocou a equipe a um ponto da zona de rebaixamento. O clube grená esteve na frente do placar duas vezes, mas deixou o adversário se recuperar (o segundo pênalti do Vila teve polêmica e reclamação).
Por parte da equipe de Vila Velha, mais um bom resultado. Um empate contra a Desportiva fora de casa não é nada mal para as pretensões do clube, que tem montado equipes capazes de tirar pontos importantes dos grandes nos últimos anos.

RIO BRANCO 2 X 1 NOVA VENÉCIA

Fabrício estreou marcando gol na vitória diante do Nova Venécia
Fabrício estreou marcando gol na vitória diante do Nova Venécia Crédito: Vitor Recla/Rio Branco
Uma vitória que dá esperança para a torcida capa-preta. O Rio Branco ainda se encontra na zona da degola, com 6 pontos, mas a vitória indica que o torcedor tem motivos para acreditar em uma remontada. Pelo lado do Nova Venécia, é preciso ligar o sinal de alerta. A equipe já vinha acumulando partidas ruins, e agora com a derrota para um time da zona de rebaixamento, a torcida ficou na bronca e cobrou atitudes da diretoria.

REAL NOROESTE 3 X 1 PORTO VITÓRIA

O atual campeão capixaba tem mostrado que vai brigar pelo título novamente. Uma atuação sólida e convincente sobre uma das boas equipes do campeonato. Agora os merengues estão em segundo lugar, um ponto atrás do líder Vitória. Já o Porto segue em terceiro lugar com 9 pontos, se mantendo entre os 4 primeiros colocados.

VITÓRIA 2 X 2 SERRA

O melhor jogo da rodada. A equipe de Ney Barreto deu trabalho para o líder Vitória e arrancou um empate dentro do Salvador Costa. A atuação foi tão boa que o Serra teve oportunidade de sair vencedor de Vitória.
O Alvianil não tem motivos para se preocupar. Uma zaga quase totalmente desfalcada, que poucas vezes jogou junto. No ataque, as coisas seguem bem, ainda mais com a volta de Rodriguinho, um dos melhores jogadores do futebol capixaba ano passado. 
Quem assistiu a partida ficou preocupado com um lance envolvendo o meia João Paulo, do Vitória, que caiu desacordado após um contato na cabeça. No entanto, o estado de saúde do atleta é estável e o jogador está bem, sem apresentar nenhuma intercorrência posterior.  

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