5ª rodada do Capixabão teve polêmica de arbitragem e clássico agitado

A quinta rodada do Capixabão foi bastante agitada. Tivemos vitória do Rio Branco em cima do Nova Venécia, clássico entre Vitória e Serra, Estrela do Norte voltando a vencer, e Desportiva na bronca com a arbitragem. Confira abaixo o resumão da rodada do Campeonato Capixaba.
ATLÉTICO ITAPEMIRIM 0 X 2 ESTRELA DO NORTE
O duelo dos desesperados. O Estrela visitou o Atlético Itapemirim no Engenheiro Araripe buscando voltar a vencer. Após a última derrota (3 a 1 para o Vitória), o treinador Vladmir de Jesus foi demitido por conta dos maus resultados. A equipe de Cachoeiro jogou mal, mas venceu. Dois gols de bola parada na etapa final trouxeram 3 pontos importantes para a luta contra o rebaixamento.
DESPORTIVA 2 X 2 VILAVELHENSE
A Desportiva se complicou mais uma vez. Um empate diante do Vilavelhense colocou a equipe a um ponto da zona de rebaixamento. O clube grená esteve na frente do placar duas vezes, mas deixou o adversário se recuperar (o segundo pênalti do Vila teve polêmica e reclamação).
Por parte da equipe de Vila Velha, mais um bom resultado. Um empate contra a Desportiva fora de casa não é nada mal para as pretensões do clube, que tem montado equipes capazes de tirar pontos importantes dos grandes nos últimos anos.
RIO BRANCO 2 X 1 NOVA VENÉCIA
Uma vitória que dá esperança para a torcida capa-preta. O Rio Branco ainda se encontra na zona da degola, com 6 pontos, mas a vitória indica que o torcedor tem motivos para acreditar em uma remontada. Pelo lado do Nova Venécia, é preciso ligar o sinal de alerta. A equipe já vinha acumulando partidas ruins, e agora com a derrota para um time da zona de rebaixamento, a torcida ficou na bronca e cobrou atitudes da diretoria.
REAL NOROESTE 3 X 1 PORTO VITÓRIA
O atual campeão capixaba tem mostrado que vai brigar pelo título novamente. Uma atuação sólida e convincente sobre uma das boas equipes do campeonato. Agora os merengues estão em segundo lugar, um ponto atrás do líder Vitória. Já o Porto segue em terceiro lugar com 9 pontos, se mantendo entre os 4 primeiros colocados.
VITÓRIA 2 X 2 SERRA
O melhor jogo da rodada. A equipe de Ney Barreto deu trabalho para o líder Vitória e arrancou um empate dentro do Salvador Costa. A atuação foi tão boa que o Serra teve oportunidade de sair vencedor de Vitória.
O Alvianil não tem motivos para se preocupar. Uma zaga quase totalmente desfalcada, que poucas vezes jogou junto. No ataque, as coisas seguem bem, ainda mais com a volta de Rodriguinho, um dos melhores jogadores do futebol capixaba ano passado.
Quem assistiu a partida ficou preocupado com um lance envolvendo o meia João Paulo, do Vitória, que caiu desacordado após um contato na cabeça. No entanto, o estado de saúde do atleta é estável e o jogador está bem, sem apresentar nenhuma intercorrência posterior.