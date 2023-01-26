Vitória domina, derrota o Porto e segue 100% no Capixabão

Lance do jogo entre Vitória e Porto Vitória, pelo Campeonato Capixaba, no Kleber Andrade Crédito: Wagner Chaló

Na abertura da segunda rodada do Campeonato Capixaba, o Vitória voltou a mostrar sua força. Derrotou o Porto Vitória por 3 a 1, nesta quarta-feira (25) à noite, no estádio Kleber Andrade , em Cariacica, e chegou à segunda vitória na competição, mantendo-se com 100% de aproveitamento.

Na estreia, no último sábado (21), o alvianil havia vencido a Desportiva por 2 a 0, no estádio Salvador Costa . Com seis pontos, o time de Bento Ferreira lidera o campeonato. Já o Porto Vitória amargou a primeira derrota, depois de ter vencido o Rio Branco por 2 a 1, em seu primeiro jogo, e continua com três pontos na tabela.

O Vitória não demorou muito para abrir o placar. Logo aos 9 minutos, após cruzamento de Matheus Costa, João Paulo marcou, pegando a sobra de sua própria cabeceada que havia rebatido nos zagueiros do Porto Vitória. O alvianil manteve o domínio ao longo do primeiro tempo e ampliou nos acréscimos. Rogivan tentou cortar cruzamento de Matheus Costa e acabou marcando gol contra: 2 a 0.

No segundo tempo, o Porto Vitória acordou e passou a pressionar o Vitória. Até que, aos 15 minutos, Alex Pixote diminuiu, tocando na saída do goleiro Felipe, que havia substituído o lesionado Camilatto no intervalo.

O gol sofrido, porém, não tirou a tranquilidade do Vitória, que confirmou o resultado positivo com um gol do estreante Tony, após nova assistência de Matheus Costa, aos 44 minutos: 3 a 1.