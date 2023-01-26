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Vitória domina, derrota o Porto e segue 100% no Capixabão

Time alvianil faz 3 a 1 em jogo disputado nesta quarta-feira (25), chega à segunda vitória no campeonato e assume a liderança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 22:31

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 22:31

Lance do jogo entre Vitória e Porto Vitória, pelo Campeonato Capixaba, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Lance do jogo entre Vitória e Porto Vitória, pelo Campeonato Capixaba, no Kleber Andrade Crédito: Wagner Chaló
Na abertura da segunda rodada do Campeonato Capixaba, o Vitória voltou a mostrar sua força. Derrotou o Porto Vitória por 3 a 1, nesta quarta-feira (25) à noite, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e chegou à segunda vitória na competição, mantendo-se com 100% de aproveitamento.
Na estreia, no último sábado (21), o alvianil havia vencido a Desportiva por 2 a 0, no estádio Salvador Costa. Com seis pontos, o time de Bento Ferreira lidera o campeonato. Já o Porto Vitória amargou a primeira derrota, depois de ter vencido o Rio Branco por 2 a 1, em seu primeiro jogo, e continua com três pontos na tabela.
O Vitória não demorou muito para abrir o placar. Logo aos 9 minutos, após cruzamento de Matheus Costa, João Paulo marcou, pegando a sobra de sua própria cabeceada que havia rebatido nos zagueiros do Porto Vitória. O alvianil manteve o domínio ao longo do primeiro tempo e ampliou nos acréscimos. Rogivan tentou cortar cruzamento de Matheus Costa e acabou marcando gol contra: 2 a 0.
No segundo tempo, o Porto Vitória acordou e passou a pressionar o Vitória. Até que, aos 15 minutos, Alex Pixote diminuiu, tocando na saída do goleiro Felipe, que havia substituído o lesionado Camilatto no intervalo. 
O gol sofrido, porém, não tirou a tranquilidade do Vitória, que confirmou o resultado positivo com um gol do estreante Tony, após nova assistência de Matheus Costa, aos 44 minutos: 3 a 1.
Derrotado, o Porto Vitória voltará a campo no próximo dia 1°, contra o Atlético Itapemirim, em jogo ainda sem local definido. No dia seguinte (2), às 15 horas, o Vitória receberá o Vilavelhense, pela terceira rodada do Capixabão.

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