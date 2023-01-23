Capixabão começa com goleada de bicampeão e festa azul em clássico

O Campeonato Capixaba 2023 começou a todo vapor. Teve goleada do atual bicampeão, o Real Noroeste, e festa azul no clássico da rodada, entre Vitória e Desportiva. Em cinco jogos realizados, foram 12 gols marcados e nenhum empate registrado. Vamos trazer um pequeno resumo do que foi a primeira rodada do Capixabão.
Serra 1 x 0 Estrela do Norte
Ney Barreto voltou a comando da equipe cobra-coral com vitória. O técnico havia deixado o Serra no ano passado, após ter levado o time até a semifinal do Campeonato Capixaba. Agora volta com a missão de extrair o máximo do elenco serrano. A primeira missão foi cumprida, na vitória por 1 a 0 sobre o Estrela, com gol de Bruno Boca, no Robertão, em jogo que abriu o Capixabão 2023, na última quinta-feira (19).
O Estrela do Norte trouxe muitos reforços, como o experiente Augusto Recife e o ídolo Geraldo. A primeira partida, porém, não foi como o torcedor estrelense esperava. O treinador Vladmir de Jesus terá que trabalhar para encaixar a dupla de ataque Rafael Castro e Geraldo, ou então decidir qual dos dois irá para o banco de reservas.
Rio Branco 1 x 2 Porto Vitória
O Porto Vitória estreou em grande estilo na elite do futebol capixaba. Venceu uma das maiores equipes do Estado, o Rio Branco, por 2 a 1 e mostrou que veio para ficar, na última sexta-feira (20). Destaque para o interminável atacante Edinho, que, aos 40 anos, marcou mais um gol na carreira e mostrou que será peça importante na campanha. Matheus Bidick fez o outro gol.
Pelo lado do Rio Branco, ainda é cedo para qualquer prognóstico, mas a desconfiança da torcida ficou maior diante da má atuação na partida. O único gol capa-preta foi marcado por João Manoel.
Vitória 2 x 0 Desportiva
O ano de 2023 começou do mesmo jeito que 2022 terminou para o alvianil de Bento Ferreira. O atual campeão da Copa Espírito Santo venceu o clássico contra a Desportiva por 2 a 0, no sábado (21) e deu um recado: vai disputar o título novamente. Apesar do início difícil, o Vitória conseguiu marcar um gol em cada tempo. Carlinhos abriu o placar e Théo (contra) fez o segundo.
Mesmo jogando bem no primeiro tempo, a Desportiva não conseguiu converter em gol as chances criadas. E ainda perdeu um pênalti com Welbinho, defendido por Alan Camilatto.
Real Noroeste 4 x 0 Atlético Itapemirim
O Real Noroeste é o atual bicampeão capixaba e estreou como tal, no sábado (21). Fez 4 a 0 na frágil equipe do Atlético Itapemirim, resultado que reafirma o favoritismo dos merengues na luta pelo tri. O elenco comandado pelo técnico Duzinho foi bastante alterado em relação ao ano passado, mas não dá sinais de queda de qualidade. Os gols foram de Lorran, Piauí, Carlos Damian e Mithian (contra).
O Atlético reestreou na Série A do Campeonato Capixaba após o título da Série B. Paga pelo atraso na definição do elenco e pelo planejamento confuso — o clube foi um dos últimos a anunciar o elenco para a temporada 2023, fechando parceria com o Capixaba.
Nova Venécia 2 x 0 Vilavelhense
O Leão do Norte vem para a temporada 2023 com um objetivo claro: voltar a vencer. Após o início bombástico do projeto, conquistando a Série B Capixaba e a Copa Espírito Santo em 2021, o clube fez boas campanhas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro em 2022, mas fechou o ano sem título e sem vaga nas competições nacionais. A estreia foi um bom indício de que o Nova Venécia vem forte para a disputa do título, vencendo o Vilavelhense por 2 a 0, no Zenor Pedrosa da Rocha, com gols de Pedro Botelho e Tony Galego, no domingo (22).
O Vilavelhense fez um primeiro tempo interessante, bloqueando as principais jogadas do adversário e dificultando a partida. É um clube com um trabalho consolidado do treinador Filipi Marques, que pretende continuar incomodando os grandes.