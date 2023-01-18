Todos contra o Real Noroeste? Veja as equipes do Capixabão 2023

O Real Noroeste é o atual bicampeão do Capixabão e novamente chega forte para a disputa do tri Crédito: Henrique Mantovanelli/FES

A estreia do Campeonato Capixaba se aproxima. Dos dias 19 de janeiro até o dia 22 de abril, 10 equipes de diversas cidades do Estado entram em campo para lutar pelo posto de campeão estadual. A Gazeta decidiu trouxe um resumo de como chegam os clubes, as movimentações no mercado, e também os principais destaques. Confira.

REAL NOROESTE

O atual campeão capixaba vem cheio de novidades. A base bicampeã do torneio foi desfeita com a saída de jogadores como o goleiro Weide, os volantes Ítalo e Ícaro, e o atacante Toni Galego. Em compensação, muitos reforços chegaram visando o calendário cheio de 2023, com Capixabão, Copa ES, Série D e Copa do Brasil.

Outro "reforço" é a permanência do treinador Duzinho Reis, que está no comando da equipe desde 2019 e vem acumulando bons trabalhos e títulos como Copa Espírito Santo e Campeonato Capixaba.

O Real Noroeste entra como um dos principais favoritos ao título do Capixabão Crédito: Divulgação/Real Noroeste

VITÓRIA

O atual vice-campeão capixaba e campeão da Copa Espírito Santo manteve a base e trouxe reforços pontuais para encorpar o elenco, visando o calendário cheio que terá em 2023 - o clube vai disputar Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo, Copa do Brasil e Série D.

O destaque é a permanência da comissão técnica formada por Rodrigo César e Orlando da Hora, que chegaram durante a disputa do Campeonato Capixaba em 2022 e mudaram o patamar da equipe. Outros nomes como Rodriguinho e João Paulo também permanecem no Alvianil de Bento Ferreira.

O Alvianil foi vice em 2022 e vai novamente brigar com o Real Noroeste pelo título estadual Crédito: Divulgação/Vitória

NOVA VENÉCIA

O Leão do Norte teve um 2022 abaixo do esperado. Apesar do bom desempenho na série D, caindo nas oitavas de final para a Portuguesa-RJ após eliminar o Brasiliense, o Nova Venécia fechou a temporada sem nenhum título e sem garantir classificação para as competições nacionais em 2023.

Com isso, a diretoria decidiu que era hora de mudar. Manteve alguns jogadores do elenco do ano passado, mas investiu em contratações e renovou com o treinador Cássio Barros. Os destaques são o meia Dodô, que volta de empréstimo do Maringá-PR, e o atacante Toni Galego, que veio do Real Noroeste.

O Nova venécia é uma novidade ainda recente no futebol capixaba, mas já figura entre as equipes mais fortes Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC

ESTRELA DO NORTE

Focada em resultados positivos no Capixabão, a diretoria do Estrela foi firme para o mercado da bola e renovou o elenco de forma massiva. Contratando jogadores de rivais capixabas ou que atuavam em equipes do Rio de Janeiro e até do exterior.

O elenco precisou de rápida adaptação e o entrosamento pode ser um empecilho para as partidas iniciais.

Sonhando em repetir o feito de 2014, o Estrela entra para tentar o segundo título da história Crédito: @avisioncomunicacao

RIO BRANCO

Mesmo sendo o maior campeão da elite do futebol capixaba, o Rio Branco não está cotado entre os favoritos para levar o troféu de 2023 para casa. Dono de 37 títulos, o clube passa por uma reestruturação após o vice na Copa ES 2022 e a queda nas quartas de final do último Capixabão.

Na pré-temporada teve três jogos-treino contra o Vitória, Serra e a Seleção de Viana, acumulando uma vitória, uma derrota e um empate, respectivamente.

Em mais uma temporada com o comando de Eleomar Pereira, o clube mira resultados mais convincentes para retornar ao posto de protagonistas do futebol capixaba.

Maior campeão estadual, o Rio Branco entre em busca do 38º título de sua história Crédito: Vitor Recla/ Rio Branco

DESPORTIVA FERROVIÁRIA

A Desportiva é dona de 18 títulos do Capixabão e as apostas para a conquista em 2023 estão altas. Batendo na trave desde 2016, quando teve seu último trunfo na competição estadual, a Tiva parte para 2023 sob o comando de Carlos Roy, que conquistou o Capixabão em duas ocasiões (2007 e 2020).

Com um elenco diversificado, a esperança de gol para o time grená é o atacante Rael. Na última temporada, ele marcou 10 gols em 9 partidas na campanha vitoriosa do Atlético Itapemirim, campeão da Série B do Capixabão 2022.

Sem levantar o troféu de campeão desde 2016, a Tiva tenta encerrar o jejum de quase 7 anos Crédito: Divulgação/Desportiva

SERRA

O Serra já figurou entre as maiores equipes do ES, mas as últimas temporadas mostram que o clube precisa de uma reestruturação. Batendo na trave nos últimos campeonatos disputados, o time treinado por Ney Barreto espera superar as adversidades para retomar a capacidade de combate.

Seguindo a linha de Estrela do Norte e Porto Vitória, o Cobra-Coral tem um elenco 100% renovado em relação ao segundo semestre de 2022. O investimento maior ficou por conta de atletas oriundos do futebol carioca, mas também conta com jogadores do futebol capixaba, como Marquinhos (ex-Nova Venécia) e Joaquim (ex-Gel).

O Serra conta com o treinador Ney Barreto para tentar voltar a triunfar no Capixabão Crédito: Divulgação/Serra

PORTO VITÓRIA

Com apenas oito anos de fundação, o Porto Vitória ainda busca espaço na elite do futebol capixaba. Em 2023, o clube faz a estreia na Série A do Capixabão. O acesso foi conquistado após bela campanha na Série B do último ano, quando foi vice, derrotado pelo Atlético Itapemirim na grande final.

O novato pode surpreender, principalmente por ter uma das melhores estruturas do futebol capixaba e contar com nomes de peso. Um exemplo é o meia-atacante Edinho, que possui rodagem internacional e também teve passagens significativas por outros clubes do ES.

Em ascensão no cenário local, o Porto Vitória entra bem cotado na disputa do Capixabão Crédito: Adriano Barbosa/Porto Vitória

Assim como o Estrela do Norte, o Porto investiu em novos jogadores e conta com 14 reforços para a temporada de 2023.

ATLÉTICO ITAPEMIRIM

O Galo da Vila volta a disputar a Série A do Campeonato Capixaba após dois anos. Conquistou o acesso com o título da Série B em 2022, vencendo o Porto Vitória na final por 3 a 2.

Para a disputa da primeira divisão, o Atlético estava com dificuldades para montar seu elenco, devido às dificuldades financeiras. Até que em 2023, de forma inesperada, anunciou uma parceria com o Capixaba, que também disputou a Série B, mas não conseguiu a classificação.

O Atlético Itapemirim venceu a Série B do Capixabão e tenta se manter na elite do futebol do ES Crédito: Vitor Nicchio

VILAVELHENSE

O Vilavelhense foi o primeiro time a iniciar a preparação para a disputa do Campeonato Capixaba 2023. O clube perdeu nomes importantes, mas se movimentou bastante no mercado e trouxe jogadores principalmente do futebol carioca.

O Vilavelhense realizou parte da pré-temporada em Iconha, no Sul do Estado Crédito: Divulgação/Vilavelhense