Porto Vitória e Botafogo ficam no empate em jogo-treino disputado no Rio

No último teste da fase de preparação para o Campeonato Capixaba 2023, o Porto Vitória foi até o Rio de Janeiro, onde enfrentou o Botafogo. No jogo-treino disputado na manhã deste sábado, no CT do Espaço Lonier, na Barra, o time capixaba empatou com o carioca em 1 a 1.
A partida foi disputada em três tempos de 30 minutos. No primeiro, o técnico Erich Bomfim levaou a campo um time escalado com Jordan; Cássio, Ferrugem, Wesley Dias e Neto; Marquinhos, Gabriel Jordan e Anderson; Alex Pixote, Matheus Bidick e Charles.
Os únicos gols do jogo-treino saíram no primeiro tempo. O atacante Bidick abriu o placar (assista abaixo), mas logo depois Lucas Piazon deixou tudo igual para o Bota.
Na segunda etapa, Erich mexeu na equipe, que passou a atuar com Marcão; Gilmar Baiano, Sanny, Rogivan e Canário; Michel Elói, Thiago Ramos e Alexandre; Frank, Charles e Guilherme.
Sem poder contar com o goleiro Dudu Costa, o meia Gustavo Tonoli e o atacante Edinho, Erich Bomfim mudou novamente a equipe para o terceiro tempo. Com isso, o Porto ficou com Jordan; Cássio, Ferrugem, Rogivan e Neto; Michel Elói, Gabriel Jordan e Anderson; Alex Pixote, Alexandre e Guilherme.
Após a partida, ainda neste sábado, o Porto Vitória volta para o Espírito Santo. Na segunda-feira, o time viaja para Domingos Martins, onde encerra a sua preparação para o Estadual no CT China Park.
CAMPEONATO CAPIXABA 2023
O Porto Vitória estreia no Campeonato Capixaba no dia 20 de janeiro, sexta-feira, diante do Rio Branco. A partida começa às 20h e acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O ge acompanha a partida em Tempo Real.