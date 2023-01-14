Preparação

Porto Vitória e Botafogo ficam no empate em jogo-treino disputado no Rio

Partida foi dividida em três partes de 30 minutos e serviu para os treinadores das equipes rodarem os elencos visando a disputa dos estaduais; o gol dos capixabas foi marcado por Matheus Bidick
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2023 às 18:59

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 18:59

Amistoso foi disputado na manhã deste sábado (14), no CT do Espaço Lonier, na Barra
Amistoso foi disputado na manhã deste sábado (14), no CT do Espaço Lonier, na Barra Crédito: Vítor Silva/Botafogo
No último teste da fase de preparação para o Campeonato Capixaba 2023, o Porto Vitória foi até o Rio de Janeiro, onde enfrentou o Botafogo. No jogo-treino disputado na manhã deste sábado, no CT do Espaço Lonier, na Barra, o time capixaba empatou com o carioca em 1 a 1.
A partida foi disputada em três tempos de 30 minutos. No primeiro, o técnico Erich Bomfim levaou a campo um time escalado com Jordan; Cássio, Ferrugem, Wesley Dias e Neto; Marquinhos, Gabriel Jordan e Anderson; Alex Pixote, Matheus Bidick e Charles.
Os únicos gols do jogo-treino saíram no primeiro tempo. O atacante Bidick abriu o placar (assista abaixo), mas logo depois Lucas Piazon deixou tudo igual para o Bota.
Na segunda etapa, Erich mexeu na equipe, que passou a atuar com Marcão; Gilmar Baiano, Sanny, Rogivan e Canário; Michel Elói, Thiago Ramos e Alexandre; Frank, Charles e Guilherme.
Sem poder contar com o goleiro Dudu Costa, o meia Gustavo Tonoli e o atacante Edinho, Erich Bomfim mudou novamente a equipe para o terceiro tempo. Com isso, o Porto ficou com Jordan; Cássio, Ferrugem, Rogivan e Neto; Michel Elói, Gabriel Jordan e Anderson; Alex Pixote, Alexandre e Guilherme.
Após a partida, ainda neste sábado, o Porto Vitória volta para o Espírito Santo. Na segunda-feira, o time viaja para Domingos Martins, onde encerra a sua preparação para o Estadual no CT China Park.

CAMPEONATO CAPIXABA 2023 

O Porto Vitória estreia no Campeonato Capixaba no dia 20 de janeiro, sexta-feira, diante do Rio Branco. A partida começa às 20h e acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O ge acompanha a partida em Tempo Real.

