Porto Vitória faz jogo-treino contra o Botafogo no Rio de Janeiro

Em preparação para o Campeonato Capixaba 2023, o Porto Vitória vai ao Rio de Janeiro para disputar um jogo-treino contra o Botafogo. O teste, anunciado pelo clube em suas redes sociais, acontece neste sábado, às 10 horas, no CT do Espaço Lonier, na Barra da Tijuca.
Esse será o quarto jogo do Porto na pré-temporada. No primeiro, o time de Erich Bonfim empatou com o Serra, em 3 a 3. Em seguida, fez 2 a 0 no time sub-20 que disputou a Copinha e, por último, foi derrotado pelo Estrela do Norte, por 2 a 0, na decisão do Troféu Camilo Cola.
Após a partida, o Porto Vitória volta para o Espírito Santo. Na segunda-feira (16), o time viaja para Domingos Martins, onde encerra a sua preparação para o Estadual no CT China Park.
O Porto Vitória estreia no Campeonato Capixaba no dia 20 de janeiro, sexta-feira, diante do Rio Branco. A partida começa às 20h e acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.