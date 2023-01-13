Porto Vitória faz jogo-treino contra o Botafogo no Rio de Janeiro

Esse será o quarto jogo do Porto na pré-temporada. No primeiro, o time de Erich Bonfim empatou com o Serra, em 3 a 3. Em seguida, fez 2 a 0 no time sub-20 que disputou a Copinha e, por último, foi derrotado pelo Estrela do Norte, por 2 a 0, na decisão do Troféu Camilo Cola.