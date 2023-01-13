Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pré-temporada

Porto Vitória faz jogo-treino contra o Botafogo no Rio de Janeiro

Partida deste sábado (10), no CT do Espaço Lonier, na Barra da Tijuca, servirá de preparação para os dois times visando aos Estaduais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2023 às 15:58

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 15:58

Jogadores durante treino do Porto Vitória
Jogadores durante treino do Porto Vitória Crédito: Adriano Barbosa/Porto Vitória
Em preparação para o Campeonato Capixaba 2023, o Porto Vitória vai ao Rio de Janeiro para disputar um jogo-treino contra o Botafogo. O teste, anunciado pelo clube em suas redes sociais, acontece neste sábado, às 10 horas, no CT do Espaço Lonier, na Barra da Tijuca.
Esse será o quarto jogo do Porto na pré-temporada. No primeiro, o time de Erich Bonfim empatou com o Serra, em 3 a 3. Em seguida, fez 2 a 0 no time sub-20 que disputou a Copinha e, por último, foi derrotado pelo Estrela do Norte, por 2 a 0, na decisão do Troféu Camilo Cola.
Após a partida, o Porto Vitória volta para o Espírito Santo. Na segunda-feira (16), o time viaja para Domingos Martins, onde encerra a sua preparação para o Estadual no CT China Park.
O Porto Vitória estreia no Campeonato Capixaba no dia 20 de janeiro, sexta-feira, diante do Rio Branco. A partida começa às 20h e acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 

LEIA MAIS

Vasco anuncia a contratação do argentino Luca Orellano

Benjamin Mendy, ex-Manchester City, é inocentado de seis acusações de estupro

Sorteio define possíveis rivais do Flamengo no Mundial de Clubes

Confira como acompanhar os Campeonatos Estaduais em 2023

Flamengo está perto de vender João Gomes por quase R$ 100 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados