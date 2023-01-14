Futebol júnior

Aster perde para o Internacional e está fora da Copa São Paulo

Time capixaba deu adeus à disputa ao ser derrotado por 4 a 2 pelo Colorado, em Barueri, nesta sexta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2023 às 21:37

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 21:37

Lance do jogo entre Aster Brasil e Internacional, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior
Lance do jogo entre Aster Brasil e Internacional, pela Copa São Paulo Crédito: SporTV/Reprodução
O Aster Brasil está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time capixaba foi eliminado ao perder para o Internacional-RS por 4 a 2, nesta sexta-feira (13), em Barueri (SP), pela segunda fase da competição.
Classificado, o Colorado agora vai medir forças na terceira fase com o Ska Brasil, que venceu o Oeste por 1 a 0, também nesta sexta (12).
O Inter construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Logo aos oito minutos, Vinícius Souza abriu o placar com um chute de fora da área. Aos 26, Tortello ampliou.
Na etapa final, a chuva apertou, mas o Inter não reduziu o ritmo. Tortello, em cobrança de falta, fez o terceiro, aos 11 minutos. Dieguinho diminuiu, de pênalti, para o Aster, aos 39. Mas o Colorado freou a reação capixaba com um gol de Ryan, aos 43, fazendo 4 a 1. No fim, ainda houve tempo para Acássio diminuir o placar aos 47.
O Aster deixa a disputa com uma campanha em que teve duas vitórias sobre dois times tradicionais no cenário nacional: 1 a 0 sobre o Vitória-BA e 2 a 1 no Paraná, ambas na primeira fase.
Outro representante capixaba, o Porto Vitória também já está fora da competição, depois de ter sido derrotado pelo Goiás por 1 a 0, na quinta-feira (12), pela segunda fase.

