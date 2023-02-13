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Jogador do Vitória que sofreu concussão e ficou desacordado passa bem

João Paulo foi atingido no rosto durante uma disputa de bola e ficou desacordado por aproximadamente dois minutos. Apesar do susto, atleta não teve danos físicos mais graves
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 fev 2023 às 13:24

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 13:24

João Paulo foi atingido no rosto e caiu desacordado no gramado do estádio Salvador Costa
João Paulo foi atingido no rosto e caiu desacordado no gramado do estádio Salvador Costa Crédito: Reprodução / TVE Espírito Santo
Durante a partida entre Vitória e Serra, válida pela 5ª rodada do Campeonato Capixaba, o jogador João Paulo, do Vitória, sofreu uma concussão (lesão cerebral causada por uma pancada na cabeça) e gerou preocupação aos atletas em campo e aos torcedores que acompanhavam o clássico estadual.
Em uma disputa de bola com Juninho, do Serra, o jogador do Alvianil de Bento Ferreira foi atingido por uma cotovelada e caiu desacordado no gramado do estádio Salvador Costa, na Capital. Rapidamente, atletas de ambas as equipes solicitaram o atendimento médico ao meio-campista. Confira no vídeo acima.
Doutor Sérgio Lage, médico do Vitória, afirmou que o jogador ficou, por aproximadamente, dois minutos de forma inconsciente. “João sofreu uma concussão durante o jogo, mas a evolução dele foi muito boa. Recobrou a consciência e estava com a memória preservada, orientado, respondendo bem às perguntas. Fizemos os exames que o protocolo sugere e ele seguiu sem apresentar nenhuma alteração. Claro que na hora foi um susto, mas nós, profissionais, estamos preparados para esse tipo de ocorrência”, explicou o médico.
A ambulância da partida chegou a entrar no gramado, mas o atleta já estava recobrando a consciência, sendo retirado de maca. João Paulo passou por exames físicos e neurológicos, que não apontaram nenhum dano grave constatado.
Por meio de nota, o Vitória FC agradeceu aos profissionais que se prontificaram no atendimento de seu jogador após o lance. Ainda por meio da nota do clube capixaba, o meio-campo afirmou que foi apenas um pequeno susto. “Estou bem, graças a Deus. Agradeço a todos que no momento me ajudaram, os jogadores, médicos e enfermeiros que ali estavam”, disse João.

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