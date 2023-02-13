Jogador do Vitória que sofreu concussão e ficou desacordado passa bem

João Paulo foi atingido no rosto e caiu desacordado no gramado do estádio Salvador Costa Crédito: Reprodução / TVE Espírito Santo

Durante a partida entre Vitória e Serra, válida pela 5ª rodada do Campeonato Capixaba , o jogador João Paulo, do Vitória, sofreu uma concussão (lesão cerebral causada por uma pancada na cabeça) e gerou preocupação aos atletas em campo e aos torcedores que acompanhavam o clássico estadual.

Confira no vídeo acima. Em uma disputa de bola com Juninho, do Serra, o jogador do Alvianil de Bento Ferreira foi atingido por uma cotovelada e caiu desacordado no gramado do estádio Salvador Costa, na Capital . Rapidamente, atletas de ambas as equipes solicitaram o atendimento médico ao meio-campista.

Doutor Sérgio Lage, médico do Vitória, afirmou que o jogador ficou, por aproximadamente, dois minutos de forma inconsciente. “João sofreu uma concussão durante o jogo, mas a evolução dele foi muito boa. Recobrou a consciência e estava com a memória preservada, orientado, respondendo bem às perguntas. Fizemos os exames que o protocolo sugere e ele seguiu sem apresentar nenhuma alteração. Claro que na hora foi um susto, mas nós, profissionais, estamos preparados para esse tipo de ocorrência”, explicou o médico.

A ambulância da partida chegou a entrar no gramado, mas o atleta já estava recobrando a consciência, sendo retirado de maca. João Paulo passou por exames físicos e neurológicos, que não apontaram nenhum dano grave constatado.