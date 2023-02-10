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É oficial! Botafogo vai enfrentar o Resende no ES

Clube carioca havia sondado a  Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para realizar a partida no Estado, que aguardava o pagamento da taxa de uso do local. Na tarde desta sexta (10), o valor foi depositado e a partida está confirmada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2023 às 18:35

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 18:35

Kleber Andrade volta a ser palco de jogos do Campeonato Carioca após longo período
Botafogo era o clube carioca que ainda não havia jogado no Espírito Santo nesta temporada Crédito: Sesport/Divulgação
O Botafogo será o quarto grande do Rio de Janeiro a jogar no Espírito Santo nesta temporada. Após partidas de Flamengo, Fluminense e Vasco, no Kleber Andrade, em Cariacica, o Alvinegro vai atuar na maior praça esportiva do ES no final do mês de março, contra o Resende, pelo Campeonato Carioca.
A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi sondada para que a partida seja realizada no Klebão, faltando apenas o pagamento da taxa de uso do local. Na tarde desta sexta-feira (10) o pagamento foi realizado e o jogo está confirmado.
A partida entre Resende e Botafogo será válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, e acontece no próximo dia 5, um domingo, ainda sem horário definido.

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