É oficial! Botafogo vai enfrentar o Resende no ES

O Botafogo será o quarto grande do Rio de Janeiro a jogar no Espírito Santo nesta temporada. Após partidas de Flamengo, Fluminense e Vasco, no Kleber Andrade, em Cariacica, o Alvinegro vai atuar na maior praça esportiva do ES no final do mês de março, contra o Resende, pelo Campeonato Carioca.
A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi sondada para que a partida seja realizada no Klebão, faltando apenas o pagamento da taxa de uso do local. Na tarde desta sexta-feira (10) o pagamento foi realizado e o jogo está confirmado.
A partida entre Resende e Botafogo será válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, e acontece no próximo dia 5, um domingo, ainda sem horário definido.