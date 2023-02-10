  Veja os finalistas ao prêmio Fifa The Best no masculino e no feminino
Melhor do Mundo

Veja os finalistas ao prêmio Fifa The Best no masculino e no feminino

Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de fevereiro, na cerimônia oficial do evento em Paris, na França
Agência FolhaPress

10 fev 2023 às 16:04

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 16:04

A Fifa anunciou nesta sexta-feira Benzema, Messi e Mbappé na disputa do prêmio Fifa The Best
A Fifa anunciou nesta sexta-feira (10) os três finalistas que concorrem aos prêmios de 'Melhor Jogador' e 'Melhor Jogadora' do The Best 2022. 
  • FINALISTAS DO FUTEBOL MASCULINO 

  • Karim Benzema (Real Madrid / França) 
  • Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain / França) 
  • Lionel Messi (Paris Saint-Germain / Argentina)  

  • FINALISTAS DO FUTEBOL FEMININO 

  • Alex Morgan (Orlando Pride e San Diego Wave /  Estados Unidos)
  • Alexia Putellas (Barcelona / Espanha) 
  • Beth Mead (Arsenal / Inglaterra)
Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de fevereiro, na cerimônia oficial do evento em Paris, na França. 
O Brasil não tem nenhum representante na categoria masculina desde 2017. Na ocasião, Neymar concorreu ao prêmio entre os finalistas com Messi e Cristiano Ronaldo (vencedor), e ficou em terceiro.
Marta foi a última brasileira finalista no futebol feminino, em 2018. Ela não só foi indicada, como foi eleita a melhor jogadora do mundo no ano em questão.

Veja Também

CBF mira em Ancelotti e Seleção deve ter Ramon Menezes como interino em março

Gol de Richarlison na Copa do Mundo é finalista do Prêmio Puskás

Onde assistir aos jogos dos estaduais de ES, Rio e MG entre 10 e 13/2

