Veja os finalistas ao prêmio Fifa The Best no masculino e no feminino

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (10) os três finalistas que concorrem aos prêmios de 'Melhor Jogador' e 'Melhor Jogadora' do The Best 2022.
- FINALISTAS DO FUTEBOL MASCULINO
- Karim Benzema (Real Madrid / França)
- Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain / França)
- Lionel Messi (Paris Saint-Germain / Argentina)
- FINALISTAS DO FUTEBOL FEMININO
- Alex Morgan (Orlando Pride e San Diego Wave / Estados Unidos)
- Alexia Putellas (Barcelona / Espanha)
- Beth Mead (Arsenal / Inglaterra)
Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de fevereiro, na cerimônia oficial do evento em Paris, na França.
O Brasil não tem nenhum representante na categoria masculina desde 2017. Na ocasião, Neymar concorreu ao prêmio entre os finalistas com Messi e Cristiano Ronaldo (vencedor), e ficou em terceiro.
Marta foi a última brasileira finalista no futebol feminino, em 2018. Ela não só foi indicada, como foi eleita a melhor jogadora do mundo no ano em questão.