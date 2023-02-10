Onde assistir aos jogos dos estaduais de ES, Rio e MG entre 10 e 13/2

CAMPEONATO CAPIXABA - 5ª RODADA
- Desportiva Ferroviária x Vilavelhense
Quando: sexta-feira (10), às 20h
Onde: Engenheiro Araripe, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Rio Branco x Nova Venécia
Quando: sábado (11), às 16h
Onde: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Real Noroeste x Porto Vitória
Quando: sábado (11), às 19h
Onde: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Atlético Itapemirim x Estrela do Norte
Quando: domingo (12), às 10h
Onde: Engenheiro Araripe, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Vitória x Serra
Quando: domingo (12), às 15h
Onde: Salvador Costa, Vitória
Transmissão: TVE Espírito Santo
CAMPEONATO CARIOCA - 8ª RODADA
- Botafogo x Bangu
Quando: sábado (11), às 18h
Onde: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
Transmissão: Cazé TV (streaming)
- Fluminense x Vasco
Quando: domingo (12), às 18h
Onde: Maracanã
Transmissão: Band (canal aberto) e BandSports (canal fechado)
CAMPEONATO MINEIRO - 4ª e 5ª RODADA
- América-MG x Democrata (5ª rodada)
Quando: sábado (12), às 18h
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Cruzeiro x Atlético-MG
Quando: segunda-feira (13), às 20h
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere (pay-per-view)