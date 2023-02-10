  • Onde assistir aos jogos dos estaduais de ES, Rio e MG entre 10 e 13/2
Onde assistir aos jogos dos estaduais de ES, Rio e MG entre 10 e 13/2

Veja as principais informações sobre as partidas dos campeonatos estaduais da Região Sudeste
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 11:49

Vitória, Botafogo e Atlético-MG entram em campo em busca de pontos em seus respectivos estaduais (Divulgação) Crédito: Divulgação

CAMPEONATO CAPIXABA - 5ª RODADA

  • Desportiva Ferroviária x Vilavelhense
    Quando:     sexta-feira (10), às 20h
    Onde: Engenheiro Araripe, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Rio Branco x Nova Venécia
    Quando: sábado (11), às 16h
    Onde: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Real Noroeste x Porto Vitória
    Quando: sábado (11), às 19h
    Onde: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Atlético Itapemirim x Estrela do Norte
    Quando: domingo (12), às 10h
    Onde: Engenheiro Araripe, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Vitória x Serra 
    Quando: domingo (12), às 15h
    Onde: Salvador Costa, Vitória
    Transmissão: TVE Espírito Santo

CAMPEONATO CARIOCA - 8ª RODADA

  • Botafogo x Bangu
    Quando:     sábado (11), às 18h
    Onde: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
    Transmissão: Cazé TV (streaming)

  • Fluminense x Vasco
    Quando: domingo (12), às 18h
    Onde: Maracanã
    Transmissão: Band (canal aberto) e BandSports (canal fechado)

CAMPEONATO MINEIRO - 4ª e 5ª RODADA

  • América-MG x Democrata (5ª rodada)
    Quando: sábado (12), às 18h
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

  • Cruzeiro x Atlético-MG
    Quando: segunda-feira (13), às 20h
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

