Gabigol defende Vítor Pereira após queda do Flamengo no Mundial de Clubes

Gabigol partiu em defesa de Vitor Pereira, defendendo a continuidade do trabalho do português Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, levantou questionamentos sobre o elenco e, principalmente, sobre o recém-iniciado trabalho de Vítor Pereira como treinador do time carioca. Após a derrota desta terça-feira (7), Gabigol, camisa 10 da equipe, saiu em defesa do técnico português, defendendo a continuidade do trabalho, independentemente do resultado negativo em campo.

"Para de criar essas coisas de estar fechado. A gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui, qualquer um. Torcedor vai ter a opinião dele, você (jornalista) vai ter a sua, a gente tem a nossa", afirmou o atacante, ao ser questionado sobre a relação do grupo com o técnico. "A gente gosta dele, está fazendo um trabalho muito bom e é um início. Quando perde, cria-se um monte de coisa. Está chata essa coisa "

Vítor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro, após passagem de um ano pelo Corinthians e uma saída conturbada. Segundo o próprio treinador, ele deixaria o Brasil ao término de seu contrato com o alvinegro por "questões familiares", mas acertou um acordo com o rubro-negro em dezembro. Dorival Júnior, campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil com o clube no último ano, foi dispensado pelo Flamengo para dar lugar ao português.

"Deixa o cara (Vítor Pereira) trabalhar. Ele foi escolhido para estar aqui, assim como a gente. Estamos representando um clube enorme", continuou Gabigol, na zona mista do estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos. "Quem é maior é o Flamengo, é essa camisa que a gente veste. Nossa relação com o Vítor é muito boa e os treinos têm sido bons. Nós vamos melhorar para poder ser campeão, mas esse assunto (relação com Vítor Pereira) já está chato."

Esta não é a primeira vez, nos últimos dois meses, que atletas do Flamengo defendem o trabalho de Vítor Pereira publicamente. O próprio Gabigol, após a derrota para o Palmeiras na Supercopa do Brasil, ressaltou a importância de haver uma continuidade no trabalho do treinador, apesar do revés.

"É claro que queríamos ganhar (a Supercopa do Brasil), mas a gente tem que ser um pouco racional. É um começo de trabalho novo, precisamos melhorar algumas coisas que precisam de tempo. No Brasil é assim, perde um jogo (se torna) o pior time do mundo Ganhamos de 5 a 0 no Maracanã (do Nova Iguaçu) e vira o melhor time do mundo", afirmou o jogador na ocasião.