Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Gabigol defende Vítor Pereira após queda do Flamengo no Mundial de Clubes
'Deixa o cara trabalhar'

Gabigol defende Vítor Pereira após queda do Flamengo no Mundial de Clubes

Camisa 10 da equipe saiu em defesa do técnico português, defendendo a continuidade do trabalho, independentemente do resultado negativo em campo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2023 às 12:16

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 12:16

Gabigol partiu em defesa de Vitor Pereira, defendendo a continuidade do trabalho do português
Gabigol partiu em defesa de Vitor Pereira, defendendo a continuidade do trabalho do português Crédito: Reprodução / Redes Sociais
A eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, levantou questionamentos sobre o elenco e, principalmente, sobre o recém-iniciado trabalho de Vítor Pereira como treinador do time carioca. Após a derrota desta terça-feira (7), Gabigol, camisa 10 da equipe, saiu em defesa do técnico português, defendendo a continuidade do trabalho, independentemente do resultado negativo em campo.
"Para de criar essas coisas de estar fechado. A gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui, qualquer um. Torcedor vai ter a opinião dele, você (jornalista) vai ter a sua, a gente tem a nossa", afirmou o atacante, ao ser questionado sobre a relação do grupo com o técnico. "A gente gosta dele, está fazendo um trabalho muito bom e é um início. Quando perde, cria-se um monte de coisa. Está chata essa coisa "
Vítor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro, após passagem de um ano pelo Corinthians e uma saída conturbada. Segundo o próprio treinador, ele deixaria o Brasil ao término de seu contrato com o alvinegro por "questões familiares", mas acertou um acordo com o rubro-negro em dezembro. Dorival Júnior, campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil com o clube no último ano, foi dispensado pelo Flamengo para dar lugar ao português.

Veja Também

Jogadores do Al Hilal serão premiados com R$ 694 mil por vitória sobre o Flamengo

Vítor Pereira e Gabigol se revoltam com juiz após revés no Mundial: 'Duvidosa'

Reveja a live pós-jogo de Flamengo x Al-Hilal no Mundial de Clubes

"Deixa o cara (Vítor Pereira) trabalhar. Ele foi escolhido para estar aqui, assim como a gente. Estamos representando um clube enorme", continuou Gabigol, na zona mista do estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos. "Quem é maior é o Flamengo, é essa camisa que a gente veste. Nossa relação com o Vítor é muito boa e os treinos têm sido bons. Nós vamos melhorar para poder ser campeão, mas esse assunto (relação com Vítor Pereira) já está chato."
Esta não é a primeira vez, nos últimos dois meses, que atletas do Flamengo defendem o trabalho de Vítor Pereira publicamente. O próprio Gabigol, após a derrota para o Palmeiras na Supercopa do Brasil, ressaltou a importância de haver uma continuidade no trabalho do treinador, apesar do revés.
"É claro que queríamos ganhar (a Supercopa do Brasil), mas a gente tem que ser um pouco racional. É um começo de trabalho novo, precisamos melhorar algumas coisas que precisam de tempo. No Brasil é assim, perde um jogo (se torna) o pior time do mundo Ganhamos de 5 a 0 no Maracanã (do Nova Iguaçu) e vira o melhor time do mundo", afirmou o jogador na ocasião.
Contra o Al-Hilal, O Flamengo foi eliminado após jogar mal e ser dominado no segundo tempo com um jogador a menos. Teve Gerson expulso e cometeu dois pênaltis no primeiro tempo, ambos convertidos pelo meio-campista Salem Al-Dawsari, que viu o companheiro Vietto selar o triunfo na etapa final. Pedro foi só um dos poucos que brilhou. O centroavante fez os dois gols dos cariocas, mas não foi suficiente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados