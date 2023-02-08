Jogadores do Al Hilal serão premiados com R$ 694 mil por vitória sobre o Flamengo

Michael já jogou no Flamengo, mas hoje defende as cores do Al Hilal Crédito: Divulgação / Al Hilal

vitória sobre o Flamengo garantiu mais do que uma vaga na final do Mundial de Clubes para o Al Hilal. Em bonificação aos jogadores do algoz rubro-negro, o governo da Arábia Saudita vai premiar os atletas com 500 mil riais sauditas, o equivalente a R$ 694 mil.

A ideia da premiação partiu do príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, que também é ministro de Esportes do país. “Sinceros agradecimentos a sua alteza real, príncipe Abdulaziz pela iniciativa de parabenizar e recompensar financeiramente os campeões após a classificação histórica para a final”, disse Fahad Alotaib, diretor do Al Hilal.

Com a vitória, o clube saudita se tornou o primeiro de seu país a garantir vaga na final do Mundial de Clubes. Em quatro participações no torneio, esse é o melhor desempenho da equipe.

Em outras duas ocasiões, clubes asiáticos estiveram na final do Mundial. Em 2016, o Kashima Antlers, do Japão, chegou à final, onde foi derrotado pelo Real Madrid. Já em 2018, foi a vez do Al Ain, dos Emirados Árabes, ser superado pelo time espanhol.