Flamengo perde para Al Hilal e dá adeus ao Mundial de Clubes

Salem Aldawsari marcou duas vezes, de pênalti Crédito: Al Hilal / Divulgação

O Flamengo deu adeus ao Mundial de Clubes. O Rubro-Negro entrou como favorito para a partida contra o Al Hilal, mas acabou derrotado por 3 a 2 na tarde desta terça-feira (7). Com dois gols de Salem Aldawsari e um de Vietto, o clube saudita se classificou para a grande final do torneio. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro.

O time saudita agora aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid e Al Alhy para conhecer seu adversário na grande final, que acontece no próximo sábado (11).

O JOGO

O primeiro tempo já começou com um banho de água fria para o Flamengo. Logo aos três minutos, o Al Hilal partiu para o ataque e Matheuzinho fez o pênalti em Vietto após confusão da defesa flamenguista. Salem Aldawsari foi para a bola e abriu o placar para os sauditas.

O Flamengo tentou não se abater com o gol, mas demonstrou nervosismo durante a construção de jogadas. Mesmo com as dificuldades, o Fla chegou ao empate após belo passe de Matheuzinho para finalização de Pedro, aos 19 minutos.

O empate revigorou o time brasileiro, mas ainda assim o Flamengo parava na defesa bem organizada do Al Hilal. Mesmo tendo momentos de pressão com Gerson e Ayrton Lucas, o Rubro-Negro não conseguiu mostrar mais ofensividade.

Everton Riberto e Salem Aldawsari em disputa de bola Crédito: Al Hilal / DIvulgação

Já nos acréscimos, Gerson, que já estava amarelado, fez falta em Vietto dentro da área, que após análise do VAR, marcou a penalidade e expulsou o brasileiro. Salem foi para a bola novamente e ampliou o marcador para os sauditas.

Na segunda etapa, o Al Hilal passou a ocupar ainda mais o campo de ataque, pressionando a defesa flamenguista. Com um a menos em campo, o Flamengo tentava chegar com jogadas pela lateral, mas não tinha sucesso.