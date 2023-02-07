"E agora o seu povo pede o Mundo de novo..."

Vai começar. Nesta terça-feira (7), às 16h, o Flamengo estreia no Mundial de Clubes 2023. O adversário da semifinal será o Al-Hilal, da Arábia Saudita, time dos ex-jogadores do clube Michael e Cuéllar. Caso avance de fase, o Rubro-Negro enfrenta o vencedor de Al-Ahly, do Egito, e Real Madrid, da Espanha. Essa será a terceira participação dos cariocas na competição. Na última vez foi derrotado pelo o Liverpool na final por 1 a 0, em 2019.

No entanto, a primeira participação é a mais marcante para a torcida do Flamengo. Até hoje, a vitória sobre o Liverpool em 1981 é cantada com orgulho nas arquibancadas em jogos do clube. A conquista do Mundial veio em um período de muitas vitórias do time liderado por Zico, quando o Rubro-Negro levantou três taças em um período de 21 dias.

Por isso, decidimos relembrar a trajetória da equipe até o dia 13 de dezembro de 1981, um momento inesquecível para os torcedores.

“O JOGO DA VINGANÇA”

O título Mundial foi em 1981, mas a história começa em 1972. No dia 15 de dezembro daquele ano, o Flamengo comemorava 77 anos, mas a festa foi atrapalhada pelo rival Botafogo. Uma goleada histórica: 6 a 0 fora o baile, um momento de muito trauma para os torcedores rubro-negros. A rivalidade contra o clube de General Severiano era tamanha, que o ídolo Zico chegou a dizer que seu maior rival era o Botafogo, e que nunca viu o Flamengo vencê-los durante sua infância.

Corta para 1981, e no dia 8 de novembro as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Carioca, naquele que ficaria conhecido como o “Jogo da Vingança”. O Flamengo de Zico devolveu os 6 a 0 aplicados 9 anos atrás. Uma partida inesquecível para aquela geração, que comemorou o resultado como se fosse um título.

FINAL DA LIBERTADORES

O rubro-negro carioca chegava à final da Libertadores da América pela primeira vez na sua história. O adversário? Cobreloa, do Chile. Um rival conhecido por seu jogo de imposição física e pela hostilidade de seus jogadores. Na época, a final era disputada em um formato melhor de três. Duas partidas realizadas, uma no Brasil e outra no Chile. Caso as duas equipes vencessem uma das duas partidas, seria realizado um terceiro jogo, no Estádio Centenário, no Uruguai. E assim aconteceu: o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 1 no Rio de Janeiro e perdeu o segundo por 1 a 0 no Chile.

O clima de guerra era tamanho, que o capitão do Cobreloa, o zagueiro Mario Soto, jogava com uma pedra na mão, segundo relataram os jogadores do Flamengo que estavam em campo. Mas nada disso foi o suficiente para parar aquela geração. A vitória por 2 a 0 no dia 23 de novembro, com dois gols de Zico, deu o título à equipe brasileira, que conquistava o primeiro título dos três que conquistaria em apenas 21 dias.

MORTE DE CLÁUDIO COUTINHO

Antes da final do Campeonato Carioca, diante do Vasco, os jogadores do Flamengo receberam uma notícia muito triste. O antigo treinador da equipe, campeão brasileiro de 1980 e que montou a base do time campeão da Libertadores, Claudio Coutinho, havia falecido. Ele morreu afogado durante uma pesca submarina nas Ilhas Carragas, Rio de Janeiro. Um grande baque para o elenco rubro-negro, que via em Coutinho um verdadeiro líder. O ex-treinador não conseguiu ver a concretização do seu trabalho no clube, que foi o título Mundial.

FINAL DO CARIOCA

Antes da viagem para o Japão, o Flamengo ainda tinha um compromisso. A final do Campeonato Carioca contra o Vasco. Por ter conquistado os três turnos da competição, o Rubro-Negro precisava de um empate em duas partidas para ser campeão.

No entanto, o Vasco venceu as duas partidas e forçou um terceiro jogo, ocorrido no dia 6 de dezembro, esse, sim, vencido pelo Flamengo por 2 a 1. Esse foi o segundo título do clube em apenas 21 dias.

A GRANDE DECISÃO

O Mundial de Clubes de 1981 foi disputado pelo Flamengo, campeão da Libertadores, contra o Liverpool, campeão da Liga dos Campeões. A clube inglês tinha uma das melhores equipes daquela década, considerada a era de ouro de sua história . Chegava como tricampeão europeu e com um elenco recheado de craques, liderados por Kenny Dalglish, um dos maiores ídolos do clube.

Por isso, o clima no Japão era de “já ganhou” entre os jogadores e torcedores do Liverpool. Já o Flamengo, chegou com humildade, mas também com confiança de que era possível vencer a partida.

No dia 13 de dezembro, as duas equipes entraram em campo no Estádio Nacional, em Tóquio, no Japão, e o que se viu foi um verdadeiro show brasileiro. Com dois gols de Nunes e um de Adílio ainda no primeiro tempo, o Flamengo não tomou conhecimento dos ingleses e conquistou o tão sonhado título Mundial.