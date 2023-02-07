Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Botafogo deve enfrentar o Resende no Kleber Andrade pelo Carioca
Em março

Botafogo deve enfrentar o Resende no Kleber Andrade pelo Carioca

Secretária de Esportes do ES foi sondada para a realização da partida em março, válida pela 10ª rodada do Cariocão
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 fev 2023 às 15:09

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 15:09

Botafogo deve jogar no ES no próximo dia 5 de março
Botafogo deve jogar no ES no próximo dia 5 de março Crédito: Vitor Silva
O Botafogo pode ser o quarto grande do Rio de Janeiro a jogar no Espírito Santo nesta temporada. Após partidas de Flamengo, Fluminense e Vasco, no Kleber Andrade, em Cariacica, o Alvinegro pode atuar na maior praça esportiva do ES no início do mês de março, contra o Resende.
A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi sondada para que a partida seja realizada no Klebão. Entretanto, o órgão ainda aguarda o pagamento da taxa de aluguel para confirmar a realização do jogo no estádio.
A partida entre Resende e Botafogo será válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, e deve acontecer no próximo dia 5, um domingo, ainda sem horário definido.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Ex-jogador do Chelsea é resgatado vivo de escombros após terremoto na Turquia

Rival do Fla no Mundial conta com dupla 'rubro-negra' e já teve Zagallo

"E agora o seu povo pede o Mundo de novo..."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados