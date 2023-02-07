Botafogo deve enfrentar o Resende no Kleber Andrade pelo Carioca

Botafogo deve jogar no ES no próximo dia 5 de março Crédito: Vitor Silva

O Botafogo pode ser o quarto grande do Rio de Janeiro a jogar no Espírito Santo nesta temporada. Após partidas de Flamengo, Fluminense e Vasco, no Kleber Andrade, em Cariacica, o Alvinegro pode atuar na maior praça esportiva do ES no início do mês de março, contra o Resende.

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi sondada para que a partida seja realizada no Klebão. Entretanto, o órgão ainda aguarda o pagamento da taxa de aluguel para confirmar a realização do jogo no estádio.