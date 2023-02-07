Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Ex-jogador do Chelsea é resgatado vivo de escombros após terremoto na Turquia
Final feliz

Ex-jogador do Chelsea é resgatado vivo de escombros após terremoto na Turquia

Atsu estava desaparecido desde segunda, quando houve o abalo sísmico de 7,8 na escala Richter que já causou mais de 5 mil mortes entre o sudeste da Turquia e o norte da Síria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 fev 2023 às 12:03

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 12:03

Atsu foi retirado dos escombros após cerca de 24 horas do terremoto
Atsu foi retirado dos escombros após cerca de 24 horas do terremoto Crédito: Reprodução / Instagram
Ex-jogador do Porto e do Chelsea, o meia Christian Atsu foi socorrido com vida dos escombros, nesta terça-feira (7), após o forte terremoto que atingiu a Turquia e os países vizinhos. O jogador ganês está "recebendo atendimento" médico, de acordo com a Federação de Futebol de Gana.
"Nós recebemos boas notícias sobre Christian Atsu foi removido de forma bem-sucedida dos escombros de um prédio que colapsou e agora está recebendo atendimento. Vamos continuar a rezar por Christian", disse a federação, em breve comunicado.
A entidade não revelou informações sobre o estado de saúde do jogador de 31 anos. O Hatayspor, clube que Atsu defende na Turquia, também não se manifestou sobre a atual condição clínica do atleta.
Atsu estava desaparecido desde segunda, quando houve o abalo sísmico de 7,8 na escala Richter que já causou mais de 5 mil mortes entre o sudeste da Turquia e o norte da Síria. Já são mais de 20 mil feridos somente entre os turcos. E mais de 6 mil prédios entraram em colapso desde a manhã de segunda.
O jogador, que também tem passagem pelo Newcastle, marcou o gol da vitória do Hatayspor sobre o Kasimpasa Spor Kulübü, por 1 a 0, no domingo. Ele começou a sua carreira profissional no Porto, participando da campanha do título nacional na temporada 2012/13 As boas atuações o levaram a ser contratado pelo Chelsea, que pagou cerca de 3 milhões de libras à época para contar com o seu futebol.
Com poucas oportunidades no time londrino, Atsu foi emprestado para Vitesse, Everton, Bournemouth, Málaga e Newcastle. Passou ainda pelo futebol da Arábia Saudita antes de desembarcar na Turquia. Pela seleção ganesa, foi titular durante toda a campanha na Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

Veja Também

Arão, ex Flamengo, relata clima de devastação após terremoto na Turquia

Rival do Fla no Mundial conta com dupla 'rubro-negra' e já teve Zagallo

"E agora o seu povo pede o Mundo de novo..."

TÉCNICO CHORA EM VÍDEO E FAZ APELO

O técnico do Hatayspor, Volkan Demirel, fez um apelo aos seus seguidores por meio das redes sociais na segunda-feira. Entre lágrimas, o ex-goleiro da seleção turca e do Fenerbahçe, pediu ajuda para o resgate dos jogadores da sua equipe que ainda estão sob os escombros.
"Quero que enviem todos os recursos que tiverem", diz Demirel para a câmera antes de cair no choro. "Por favor, por favor, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo aqui", disse o treinador com a voz embargada.

TURQUIA SUSPENDE JOGOS E ENTIDADES SE SOLIDARIZAM

O governo turco anunciou a suspensão de todas as competições esportivas. O presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que este é o pior terremoto que o país sofreu desde 1939. Cerca de 45 países ofereceram ajuda para acelerar os esforços de resgate e salvar o maior número possível de pessoas entre os que ainda estão presas sob os escombros.
A Uefa, a FIFPro (Federação Internacional de Jogadores Profissionais) e a Associação dos Torcedores Europeus de Futebol (FSE) prestaram solidariedade ao povo turco por meio de mensagens nas redes sociais. "Nossos pensamentos da Uefa e da comunidade do futebol europeu estão com o povo da Turquia e da Síria e com todos os afetados pelo devastador terremoto desta manhã", escreveu a Uefa.
O presidente da FIFPRO, o espanhol David Aganzo, transmitiu também as suas "mais sentidas condolências e solidariedade às famílias de todas as vítimas", após as "notícias trágicas que chegam hoje da Síria e da Turquia". "Muita força", afirmou Aganzo nas redes sociais.
O coletivo de torcedores FSE manifestou "solidariedade aos amigos, colegas e membros da associação na região e a todos os afetados pelo terrível sismo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Terremoto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados