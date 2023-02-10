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Desportiva Ferroviária fecha com consultoria mirando transição para SAF

Clube capixaba terá a empresa financeira Meden, que também auxiliou o Botafogo, para assessorar a vinda de investidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2023 às 14:20

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 14:20

Desportiva já teve experiência como clube-empresa no início dos anos 2000
Desportiva já teve experiência como clube-empresa no início dos anos 2000 Crédito: Vitor Nicchio
Após o fracasso da parceria com o Grupo Frannel, empresa do setor privado, no início dos anos 2000, a Desportiva Ferroviária se prepara para se tornar uma SAF. Nesta sexta-feira, por meio de uma nota oficial, o clube anunciou o acordo com uma consultoria, que vai trabalhar na transição para a Sociedade Anônima do Futebol.
A contração visa trazer mais segurança para Tiva, neste processo de transformação. Em 2000, a Desportiva Ferroviária se uniu à Frannel e ambos fundaram um clube-empresa (Desportiva Capixaba). Ao longo dos anos, a parceria fracassou. Os resultados não vieram, a Locomotiva ficou sem divisão no Campeonato Brasileiro e até hoje convive com as dívidas contraídas no passado pelo próprio clube e pelas empresas associadas ao Grupo Frannel.
"Diferente do que já ocorreu em outros cenários e momentos, dessa vez, a Desportiva assume todo o processo através de sua diretoria, usando todo o aprendizado, positivo e negativo dos últimos anos, para que o clube obtenha o sucesso que lhe é devido. À vista disso, e após um largo mapeamento e estudo de mercado, a consultora guiará a agremiação em busca do melhor caminho possível. A Meden atuará para proteger financeiramente, juridicamente e desportivamente o futuro do Colosso de Jardim América", detalhou a nota.
A consultoria Meden também auxiliou o Botafogo, como avaliadora independente, na criação da SAF do clube carioca.

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