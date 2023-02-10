Desportiva Ferroviária fecha com consultoria mirando transição para SAF

Desportiva já teve experiência como clube-empresa no início dos anos 2000 Crédito: Vitor Nicchio

Após o fracasso da parceria com o Grupo Frannel, empresa do setor privado, no início dos anos 2000, a Desportiva Ferroviária se prepara para se tornar uma SAF. Nesta sexta-feira, por meio de uma nota oficial, o clube anunciou o acordo com uma consultoria, que vai trabalhar na transição para a Sociedade Anônima do Futebol.

A contração visa trazer mais segurança para Tiva, neste processo de transformação. Em 2000, a Desportiva Ferroviária se uniu à Frannel e ambos fundaram um clube-empresa (Desportiva Capixaba). Ao longo dos anos, a parceria fracassou. Os resultados não vieram, a Locomotiva ficou sem divisão no Campeonato Brasileiro e até hoje convive com as dívidas contraídas no passado pelo próprio clube e pelas empresas associadas ao Grupo Frannel.

"Diferente do que já ocorreu em outros cenários e momentos, dessa vez, a Desportiva assume todo o processo através de sua diretoria, usando todo o aprendizado, positivo e negativo dos últimos anos, para que o clube obtenha o sucesso que lhe é devido. À vista disso, e após um largo mapeamento e estudo de mercado, a consultora guiará a agremiação em busca do melhor caminho possível. A Meden atuará para proteger financeiramente, juridicamente e desportivamente o futuro do Colosso de Jardim América", detalhou a nota.