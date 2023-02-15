6ª rodada do Capixabão chega com tudo! Confira os destaques

Capixabas entram em campo entre quarta-feira (15) e sábado (18) pela 6ª rodada do Capixabão Crédito: Vitor Recla/Rio Branco e Desportiva/Divulgação

A Gazeta para entender a situação do seu time do coração, ou então para alfinetar o colega que torce para o clube rival. A sexta rodada do Campeonato Capixaba começa nesta quarta-feira (15), às 16h15, com Serra e Atlético Itapemirim. Com mais de 50% da primeira fase já disputada, o Capixabão tem garantido partidas eletrizantes, surpresas e frustrações aos torcedores. E o que está em jogo na 6ª rodada? Confira o resumão depara entender a situação do seu time do coração, ou então para alfinetar o colega que torce para o clube rival.

Serra x Atlético Itapemirim

O Tricolor Serrano empatou com o Vitória na quinta rodada do Estadual e figura na quinta colocação da tabela, com 7 pontos. O time comandado por Ney Barreto tem mostrado eficiência e está de olho na vaga entre os quatro primeiros colocados para ir até a próxima fase em vantagem.

Do lado do Atlético a situação é mais delicada. A equipe chega para a partida desta quarta-feira após amargar cinco derrotas consecutivas e sem somar nenhum ponto no Capixabão 2023. Até aqui, o Galo da Vila já sofreu 12 gols e marcou apenas 1. O cenário para o atual campeão da Série B não é nada positivo e deve seguir na luta contra o rebaixamento.

Rio Branco x Real Noroeste

Também nesta quarta-feira, mas às 18h45, o Rio Branco busca se reerguer diante do Real Noroeste, a segunda melhor equipe do campeonato. Tentando se afastar da zona da degola, Eleomar Pereira e seus comandados vêm de uma vitória sobre o Nova Venécia, que deu energia e esperança para sua torcida, visando somar mais três pontos em busca de uma melhor colocação na tabela.

Já o Real Noroeste está cotado como um dos favoritos ao título. A equipe de Águia Branca passou por grandes reformulações em seu elenco, mas com atuações sólidas mostra que vai brigar para manter o título que conquistou em 2022.

Nova Venécia x Vitória

O Nova Venécia acendeu o sinal de alerta para o Capixabão. Com atuações medianas, a equipe soma três derrotas e duas vitórias em cinco partidas. Para o jogo de quinta-feira (16), às 16h15, os venecianos vão precisar de muita inteligência para o embate contra o Vitória.

O Vitória, por sua vez, vive um momento de ouro no Capixabão. Até aqui são quatro triunfos e um empate, resultados que garantiram a liderança para o Alvianil de Bento Ferreira. O time treinado por Rodrigo Cesár entra como favorito no duelo desta quinta, mas deve estar atento ao adversário que busca a vitória para respirar na tabela.

Estrela do Norte x Desportiva

A equipe de Cachoeiro de Itapemirim não mostra um futebol convincente em 2023. Na quinta-feira (16), às 20h, vai entrar em campo valorizando o fator casa para tentar superar a Desportiva e subir algumas posições na tabela.

Já o time de Jardim América vem de um empate que complicou sua situação. O último duelo, diante do Vilavelhense, deixou a Tiva mais perto da zona de rebaixamento do que do topo da tabela, seu maior objetivo. A partida será providencial para ambas as equipes, que buscam se afastar da degola e mostrar resultados melhores aos torcedores.

Vilavelhense x Porto Vitória

O Vila tem sido uma grata surpresa neste Capixabão. A equipe canela-verde vem construindo resultados importantes e tem tirado pontos de equipes consideradas superiores. Na quarta posição da tabela, entrará em campo na sexta-feira (17), às 15h, com a chance de subir mais um degrau entre os líderes do campeonato.