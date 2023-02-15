Onde assistir aos jogos dos estaduais de ES, Rio, SP e MG entre 15 e 18/03

CAMPEONATO CAPIXABA - 6ª RODADA
- Serra x Atlético Itapemirim
Local: Robertão, Serra
Quando: quarta-feira (15), às 16h
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Rio Branco x Real Noroeste
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Quando: quarta-feira (15), às 18h45
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Nova Venécia x Vitória
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Quando: quinta-feira (16), às 16h15
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Estrela do Norte x Desportiva
Local: Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
Quando: quinta-feira (16), às 20h
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Vilavelhense x Porto Vitória
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Quando: sexta-feira (17), às 15h
Transmissão: TVE Espírito Santo
CAMPEONATO CARIOCA - 3ª, 7ª e 8ª RODADA
- Volta Redonda x Flamengo (8ª rodada)
Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Quando: quarta-feira (15), às 21h10
Transmissão: Band (canal aberto) e Band Sports (canal fechado)
- Vasco x Botafogo (3ª rodada)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Quando: quinta-feira (16), às 20h30
Transmissão: Cazé TV (streaming e YouTube)
- Resende x Flamengo (7ª rodada)
Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Quando: sábado (18), às 16h
Transmissão: Band (canal aberto) e Band Sports (canal fechado)
* As partidas do Cariocão realizadas entre 15 e 18 de fevereiro são referentes a rodadas adiadas por conta do calendário divergente do Flamengo e de trâmites contratuais do Vasco em relação ao calendário da FERJ.
CAMPEONATO PAULISTA - 9ª RODADA
- São Paulo x Inter de Limeira
Local: Morumbi, São Paulo
Quando: quarta-feira (15), às 21h35
Transmissão: TV Record (canal aberto)
- Santo André x Santos
Local: Brunão, Santo André
Quando: quinta-feira (16), às 19h30
Transmissão: Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view)
- Corinthians x Palmeiras
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Quando: quinta-feira (16), às 21h30
Transmissão: TNT Sports e HBO Max (streaming)
CAMPEONATO MINEIRO - 6ª RODADA
- Ipatinga x América-MG
Local: Ipatingão, Ipatinga
Quando: sexta (17), às 21h30
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Atlético-MG x Patrocinense
Local: Independência, Belo Horizonte
Quando: sábado (18), às 16h30
Transmissão: Globo Minas e Premiere (pay-per-view)
- Villa Nova x Cruzeiro
Local: Castor Cifuentes, Nova Lima
Quando: sábado (18), às 19h
Transmissão: Premiere (pay-per-view)