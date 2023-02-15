  Onde assistir aos jogos dos estaduais de ES, Rio, SP e MG entre 15 e 18/03
Programação

Onde assistir aos jogos dos estaduais de ES, Rio, SP e MG entre 15 e 18/03

Veja datas e horários dos jogos dos campeonatos estaduais da Região Sudeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2023 às 12:13

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 12:13

Maioria dos estaduais já estão em momentos decisivos para os grandes clubes
Maioria dos estaduais já estão em momentos decisivos para os grandes clubes Crédito: Divulgação (Serra FC; Flamengo; Corinthians e Atlético-MG)

CAMPEONATO CAPIXABA - 6ª RODADA

  • Serra x Atlético Itapemirim
    Local:     Robertão, Serra
    Quando: quarta-feira (15), às 16h
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Rio Branco x Real Noroeste
    Local:     Kleber Andrade, Cariacica
    Quando: quarta-feira (15), às 18h45
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Nova Venécia x Vitória
    Local:     Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Quando: quinta-feira (16), às 16h15
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Estrela do Norte x Desportiva
    Local: Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
    Quando: quinta-feira (16), às 20h
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Vilavelhense x Porto Vitória
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Quando: sexta-feira (17), às 15h
    Transmissão: TVE Espírito Santo

CAMPEONATO CARIOCA - 3ª, 7ª e 8ª RODADA

  • Volta Redonda x Flamengo (8ª rodada)
    Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
    Quando: quarta-feira (15), às 21h10
    Transmissão: Band (canal aberto) e Band Sports (canal fechado)

  • Vasco x Botafogo (3ª rodada)
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Quando: quinta-feira (16), às 20h30
    Transmissão: Cazé TV (streaming e YouTube)

  • Resende x Flamengo (7ª  rodada)
    Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
    Quando: sábado (18), às 16h
    Transmissão: Band (canal aberto) e Band Sports (canal fechado)

    * As partidas do Cariocão realizadas entre 15 e 18 de fevereiro são referentes a rodadas adiadas por conta do calendário divergente do Flamengo e de trâmites contratuais do Vasco em relação ao calendário da FERJ.

CAMPEONATO PAULISTA - 9ª RODADA

  • São Paulo x Inter de Limeira
    Local:     Morumbi, São Paulo
    Quando: quarta-feira (15), às 21h35
    Transmissão: TV Record (canal aberto)

  • Santo André x Santos
    Local:     Brunão, Santo André
    Quando: quinta-feira (16), às 19h30
    Transmissão: Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view)

  • Corinthians x Palmeiras
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Quando: quinta-feira (16), às 21h30
    Transmissão: TNT Sports e HBO Max (streaming)

CAMPEONATO MINEIRO - 6ª RODADA

  • Ipatinga x América-MG
    Local: Ipatingão, Ipatinga
    Quando: sexta (17), às 21h30
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

  • Atlético-MG x Patrocinense
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Quando: sábado (18), às 16h30
    Transmissão: Globo Minas e Premiere (pay-per-view)

  • Villa Nova x Cruzeiro
    Local: Castor Cifuentes, Nova Lima
    Quando: sábado (18), às 19h
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

