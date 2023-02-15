Seleção Brasileira vai enfrentar o Marrocos no primeiro amistoso de 2023

Richarlison e Marquinhos devem figurar na equipe titular para o amistoso Crédito: MANU FERNANDEZ/AP

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta quarta-feira (15) o primeiro amistoso da seleção neste ano. O Brasil vai enfrentar Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo do Catar , no dia 25 de março, no estádio Ibn Batouta, em Tânger, cidade localizada ao norte do país africano.

Campeão sul-americano sub-20 no último domingo, Ramon Menezes vai comandar o Brasil nesta partida . A opção por um interino se deve pela impossibilidade de a CBF avançar nas negociações com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Isso porque a equipe espanhola está em meio ao mata-mata da Liga dos Campeões e na briga pelo título espanhol.

Ainda que ninguém na entidade admita publicamente, o italiano é o foco principal para comandar a Seleção. "Todos esses nomes, que muitos de vocês colocaram - foram quase 30, eu contei -, com certeza os nomes (procurados) da CBF estão aí", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O dirigente, contudo, deixou escapar que está atrás de um treinador atualmente empregado - o que não é o caso de Zinedine Zidane e Luis Enrique, por exemplo, também citados pela imprensa europeia como possíveis treinadores para o Brasil.

A CBF optou pela realização de uma única partida na primeira Data Fifa de 2023, mas com elevado nível competitivo. A seleção de Marrocos encantou com um bom futebol na Copa do Mundo do Catar, eliminado seleções favoritas, como Espanha e Portugal, para conquistar o quarto lugar.

"Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro", analisou Ednaldo.