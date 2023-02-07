Erros inocentes e deficiências expostas eliminaram o Flamengo do Mundial

Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal e deu adeus ao sonho do bicampeonato Crédito: Reuters/Folhapress

A lateral direita, principal lacuna nesse elenco do Flamengo, se mostrou decisiva para a eliminação no Mundial. O técnico Vitor Pereira chegou ao Mundial com dúvidas. O treinador não sabia se escalava Matheuzinho ou Varela, optou pelo que possui melhor desempenho ofensivo. Entretanto, o jogador se mostrou inocente quando exigido defensivamente e cometeu pênalti bobo. Ali começou o revés rubro-negro. Sofrer um gol aos três minutos de jogo derruba qualquer estratégia e mina o psicológico dos jogadores.

Após o gol, mesmo tendo empatado a partida, com gol de Pedro, alguns jogadores mostraram que sentiram o peso do jogo, como Léo Pereira, Gerson. E quando o Flamengo ensaiou melhorar no jogo e se permitir flertar com a virada, conseguiu se sabotar mais uma vez. Novo pênalti inocente. Desta vez cometido por Gerson, que já tinha cartão amarelo. Resultado: novamente atrás do placar e agora com um jogador a menos. Um cenário terrível.

No segundo tempo, o Al Hilal mostrou tranquilidade para jogar. Se aproveitou da situação, usou bem sua superioridade numérica e chegou ao terceiro gol. Vietto fez o gol que liquidou o jogo (antes já tinha sofrido os dois pênaltis) e foi o grande nome da vitória do Al Hilal. Restou ao Flamengo ir para o abafa como dava. Saiu até mais um gol de Pedro, mas foi pouco. O Flamengo apresentou um futebol insuficiente para superar o time saudita.

Salem Aldawsari marcou duas vezes, de pênalti Crédito: Al Hilal / Divulgação

A série de erros que culminaram na eliminação precoce começou no erro da diretoria, que forçou um recomeço de trabalho com a saída de Dorival Jr. e a chegada de Vitor Pereira no momento mais importante do time nos últimos três anos. O treinador português não conseguiu encontrar seu time, e logo não foi competitivo da maneira que precisava em pleno Mundial.