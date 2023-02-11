Flamengo vence o Al Ahly e fica no terceiro lugar do Mundial de Clubes

Gabigol foi decisivo na vitória do Flamengo Crédito: Reuters/Folhapress

Na disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes, o Flamengo venceu o Al Ahly por 4 a 2 neste sábado (11), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos. Os gols da equipe rubro-negra foram marcados por Gabi e Pedro, que balançaram a rede duas vezes cada. Com o resultado, o Rubro-Negro termina competição em terceiro lugar.

A vitória tem sabor de prêmio de consolação para o Rubro-Negro, que chegou ao Mundial mirando o confronto com o Real Madrid, mas foi derrotado pelo Al Hilal na semifinal e teve mesmo que se contentar com a terceira colocação da competição.

O jogo

A partida começou com as equipes se estudando bastante. O Flamengo tinha maior posse de bola e trocava passes no campo ofensivo. Aos seis minutos, Varela foi derrubado na área, e após consultar o VAR, o árbitro assinalou o pênalti. Gabigol foi para a cobrança e deslocou o goleiro com categoria para abrir o placar em Tânger: 1 a 0.

Aos 35, Arrascaeta levou pelo meio e tocou para Gabi, que bateu forte da entrada da área. O goleiro fez a defesa em dois tempos. Na reta final da primeira etapa, o Al Ahly deixou tudo igual com Abdelkader, de cabeça: 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, Sherif foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Maaloul foi para a cobrança e o goleiro Santos defendeu! Quatro minutos depois, Abdelkader fez jogada individual e bateu cruzado no canto para virar o placar: 2 a 1.

O Flamengo tentou reagir rapidamente! Aos 19, Ayrton Lucas disparou pela esquerda e foi derrubado por Abdelfattah. Após consulta ao Var, o árbitro marcou falta fora da área e expulsou o jogador egípcio. Com um homem a mais, o time rubro-negro pressionou o Al Ahly até conseguir o empate aos 32. Gabigol lançou na área, o goleiro saiu errado e a bola sobrou nos pés de Pedro, que deu um toque sutil para as redes: 2 a 2.

Na sequência do jogo, o árbitro checou novamente o VAR e pegou um toque de mão de Hany dentro da área do Al Ahly. Pênalti para o Fla! Gabigol foi para a cobrança e novamente deslocou El Shenawy para fazer seu segundo na partida: 3 a 2.