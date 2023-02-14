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Altas cifras

Multa para tirar Pedro do Flamengo ultrapassa R$ 550 milhões

Atacante estaria na mira de clube inglês, mas valor da multa rescisória diminui chances para o investimento
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 fev 2023 às 12:10

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 12:10

Pedro é um dos principais nomes do Flamengo no elenco atual
Pedro é um dos principais nomes do Flamengo no elenco atual Crédito: Redes Sociais / @pedroguilherme
Um dos principais nomes do Flamengo nas últimas temporadas está na mira de um clube europeu. O West Ham, da Inglaterra, tem sondado Pedro para levar o jogador ao futebol inglês.
Apesar dos esforços do West Ham, o Fla já se manifestou contra a negociação e não tem interesse em vender o atacante. Além disso, a multa rescisória para tirar o camisa 21 do Rubro-Negro não é nada atrativa.

QUAL O VALOR DA MULTA DE PEDRO NO FLAMENGO?

Em janeiro, Pedro teve seu contrato renovado com o Flamengo, ampliando os valores de seu acordo com o clube. Atualmente, a equipe que tiver interesse no jogador teria que desembolsar aproximadamente 100 milhões de euros, uma bagatela de mais de R$ 553 milhões na cotação atual.
Hoje, o vínculo de Pedro com o Flamengo vale até dezembro de 2027. Anteriormente, o contrato do atleta era até o fim de 2025, mas a diretoria do Fla investiu na extensão do contrato como uma forma de ‘proteger’ o atacante das investidas de clubes rivais e valorizar ainda mais o passe do jogador no mercado da bola.

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