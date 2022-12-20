Não é só a Argentina: o ES também recebeu uma família Messi

Messi beija a taça de campeão do mundo no Catar Crédito: Vitor Jubini

Há exatamente 126 anos, no meio de mais uma leva de imigrantes italianos, o Espírito Santo recebeu duas pessoas com o mesmo sobrenome do craque argentino Lionel Messi, campeão da Copa do Mundo de 2022 no Catar

Os primeiros Messi a chegar ao ES foram um casal de irmãos. Palmira, então com 27 anos, desembarcou com o marido e a filha, segundo os registros históricos do Arquivo Público do Espírito Santo. Seu irmão Giovanni, dez anos mais moço, veio na mesma viagem.

Eles desembarcaram no Porto de Itapemirim, no Sul do Estado , no dia 6 de dezembro de 1894, a bordo do navio Matteo Bruzzo.

A primeira "ítalo-capixaba" veio junto com o marido, Luigi Badiati, de 30 anos, e a filha do casal, a pequena Nazzarena, com apenas um ano de vida. Eles foram para Alfredo Chaves , no sul do Estado. Giovanni, por sua vez, radicou-se em Cachoeiro de Itapemirim , na mesma região.

Segundo consta do registro da imigração da época, a família era da região de Marche, município de Macerata e comuna (distrito) de Urbisaglia.

De acordo com Cilmar Franceschetto, diretor do Arquivo Público, não se pode afirmar com certeza que os Messi que vieram para o Espírito Santo são parentes do craque argentino.

O registro da entrada dos Messi no ES em 1894 Crédito: Arquivo Público

“A família de Lionel é de Recanati e a da Palmira é de Urbisaglia. São 34 quilômetros de distância entre as duas vilas, eles moravam bem próximos, mas não se pode dizer que são do mesmo ramo. Necessitaria de uma pesquisa aprofundada”, pondera Franceschetto.

Pesquisador da cultura e da imigração italiana, o diretor do Arquivo Público diz que não conhece eventuais descendentes dos Messi no Espírito Santo

A ORIGEM PROVÁVEL DO NOME MESSI

Segundo o Dicionário de Nomes Próprios, disponível na internet, Messi significa “habitante de Messina” ou “ungido”. É um sobrenome provavelmente de origem italiana ou espanhola que talvez inicialmente tenha sido utilizado para nomear habitantes de Messina, uma comuna italiana fundada em 664 a.C.