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Leonel Ximenes

Não é só a Argentina: o ES também recebeu uma família Messi

Irmãos chegaram em 1894 e se radicaram no Sul  do Espírito Santo

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

20 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Festa de Messi e da Argentina, que conquista a Copa do Mundo pela terceira vez, no Catar
Messi beija a taça de campeão do mundo no Catar Crédito: Vitor Jubini
Há exatamente 126 anos, no meio de mais uma leva de imigrantes italianos, o Espírito Santo recebeu duas pessoas com o mesmo sobrenome do craque argentino Lionel Messi, campeão da Copa do Mundo de 2022 no Catar.
Os primeiros Messi a chegar ao ES foram um casal de irmãos. Palmira, então com 27 anos, desembarcou com o marido e a filha, segundo os registros históricos do Arquivo Público do Espírito Santo. Seu irmão Giovanni, dez anos mais moço, veio na mesma viagem.
Eles desembarcaram no Porto de Itapemirim, no Sul do Estado, no dia 6 de dezembro de 1894, a bordo do navio Matteo Bruzzo.

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A primeira "ítalo-capixaba" veio junto com o marido, Luigi Badiati, de 30 anos, e a filha do casal, a pequena Nazzarena, com apenas um ano de vida. Eles foram para Alfredo Chaves, no sul do Estado. Giovanni, por sua vez, radicou-se em Cachoeiro de Itapemirim, na mesma região.
Segundo consta do registro da imigração da época, a família era da região de Marche, município de Macerata e comuna (distrito) de Urbisaglia.
De acordo com Cilmar Franceschetto, diretor do Arquivo Público, não se pode afirmar com certeza que os Messi que vieram para o Espírito Santo são parentes do craque argentino.
O registro da entrada dos Messi no ES em 1894
O registro da entrada dos Messi no ES em 1894 Crédito: Arquivo Público
“A família de Lionel é de Recanati e a da Palmira é de Urbisaglia. São 34 quilômetros de distância entre as duas vilas, eles moravam bem próximos, mas não se pode dizer que são do mesmo ramo. Necessitaria de uma pesquisa aprofundada”, pondera Franceschetto.

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A ORIGEM PROVÁVEL DO NOME MESSI

Segundo o Dicionário de Nomes Próprios, disponível na internet, Messi significa “habitante de Messina” ou “ungido”. É um sobrenome provavelmente de origem italiana ou espanhola que talvez inicialmente tenha sido utilizado para nomear habitantes de Messina, uma comuna italiana fundada em 664 a.C.

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O dicionário também sugere a possibilidade de estar relacionado ao nome Messias, do hebraico mashiah, o mesmo que Cristo. A sua variante em espanhol é Mesías, enquanto em francês é Messie.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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