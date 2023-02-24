Fim do sonho

Vitória perde para o Remo por 1 a 0 e está eliminado da Copa do Brasil

Alvianil buscou a vitória a todo momento, mas gol de Muriqui na segunda etapa frustrou os planos dos capixabas
Breno Coelho

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 23:26

Vitória até tentou, mas não conseguiu furar a defesa adversária Crédito: Carlos Alberto Silva
O Vitória foi derrotado pelo Remo por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (23) e está fora da Copa do Brasil. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Muriqui, aos 17 minutos do segundo tempo, e foi suficiente para sacramentar a vitória paraense diante de um Salvador Costa lotado.
Agora, o Alvianil de Bento Ferreira volta as atenções para o Campeonato Capixaba. O líder da competição recebe o Rio Branco no mesmo estádio, no domingo (26), às 15h.

O primeiro tempo foi equilibrado. Por ter a vantagem do empate, o Remo não pressionava o Vitória, que tomou a iniciativa do jogo. A equipe visitante buscava jogadas nas laterais, mas a defesa Alvianil esteve bem postada e quase não sofreu sustos. O único lance de perigo do Leão foi em uma jogada de escanteio no segundo pau, que obrigou Camilatto a fazer boa defesa.
A torcida da casa ficou na bronca com a arbitragem. Após bom lançamento, João Paulo saiu cara a cara com o goleiro, mas o assistente marcou um impedimento duvidoso no lance. Ao final da primeira etapa, o Remo teve a oportunidade de abrir o placar em um contra-ataque, mas Gabriel Fernandes conseguiu salvar a equipe capixaba.
O segundo tempo começou esquisito para o Vitória. Na volta do intervalo, além da substituição do lateral Gabriel Fernandes, o técnico precisou improvisar Jonata Pé de Pato na zaga, após Alex, que havia substituído Lucas Tavares, não conseguir voltar para o jogo. O Alvianil teve uma boa chance com Ed Carlos e obrigou o goleiro Vinicius a fazer boa defesa.
No entanto, aos 17 minutos, Muriqui aproveitou a falha de Jonata para abrir o placar. Aí a situação dos capixabas ficou difícil, já que só a vitória dava a classificação para a equipe. Sem fôlego para reagir, os donos da casa viram o Remo controlar a partida e garantirem a classificação no apito final.

