Casal do Pará que mora no ES irá assistir o Remo x Vitória no Salvador Costa

Felipe Sobral já garantiu o ingresso para o jogo contra o Vitória Crédito: Alberto Borém

Nesta quinta-feira (23), Vitória e Remo-PA se enfrentam pela Copa do Brasil. A expectativa é de casa cheia no Salvador Costa, com o apoio do torcedor Alvianil. Por ser do Pará, o time visitante não esperava ter torcida para a partida. No entanto, um casal que mora no Espírito Santo há 19 anos já garantiu o ingresso para torcer pelo Leão Azul.

Felipe Sobral e Lucia Sobral, que preferiu não aparecer na foto, são casados e moram em Vitória. Ele era funcionário da Petrobras e veio transferido do Pará. Os dois, que são de Belém, torcem pelo Remo, e terão a oportunidade de assistir o time jogar aqui pela primeira vez.

"Fiquei sabendo do jogo pela televisão, quando estava passando o sorteio da Copa do Brasil. Aí eu vi que o Remo teria esse jogo único aqui em Vitória. Vi a oportunidade de ver o clube da minha cidade", contou Felipe, que também falou da ansiedade para o jogo. "A expectativa é sempre de vitória do Remo. Vitória do Leão Azul, não da Águia Azul", disse Felipe Sobral, que etá confiante na classificação da equipe.

Parcial de Ingressos

A reportagem apurou que, até às 14h desta quarta (22), cerca de 835 ingressos foram comprados ou retirados (cortesia). As entradas já estão a venda na secretaria do clube pelo valor de R$ 100 (Inteira) e R$ 50 (Meia). Assinantes do Clube A Gazeta possuem desconto de 50% do valor na compra da Inteira.

*Com informações de Alberto Borém