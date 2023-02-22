Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dose dupla

Vitória estreia na Copa do Brasil visando repetir feito de 2020

Alvianil de Bento Ferreira enfrenta o Remo-PA nesta quinta-feira (23) e terá a vitória contra o CSA-AL por 2 a 1 como inspiração para buscar a classificação
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

22 fev 2023 às 19:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 19:00

Rodrigo César esteve em campo na vitória contra o CSA-AL, em 2019, pela Copa do Brasil
Rodrigo César esteve em campo na vitória contra o CSA-AL, em 2020, pela Copa do Brasil Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
O ano do Vitória começou bem. O Alvianil de Bento Ferreira é líder do Campeonato Capixaba e segue invicto jogando no Salvador Costa (última derrota foi ainda no ano passado). Contudo, a situação pode melhorar. Nesta quinta-feira (23), o clube da Capital recebe o Remo-PA, pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21h30.
Para avançar de fase, os donos da casa vão precisar vencer a partida. Em caso de empate ou derrota, a classificação fica com os paraenses. A missão é difícil, mas não impossível. Em 2020, o Vitória avançou da primeira fase da competição após vencer, de virada, o CSA-AL por 2 a 1. Quem estava em campo naquele jogo era Rodrigo César, atual treinador da equipe. Agora em outra função, Rodrigo buscará repetir o feito, aproveitando a experiência que teve três anos atrás. Confira a entrevista com o treinador abaixo.
Outro elemento que pode ser importante para o Vitória conseguir um resultado positivo é Rodriguinho. O atacante de 29 anos é um destaques da equipe desde o ano passado, quando foi decisivo para a boa campanha no Campeonato Capixaba e na conquista da Copa Espírito Santo.
No começo do Estadual, o jogador ficou de fora por conta de uma dengue. No entanto, já está recuperado e vem sendo importante para manter o Vitória na liderança do campeonato, tendo contribuído até o momento com 4 gols em 6 jogos disputados. Ele acredita que o apoio da torcida pode ser fundamental para a classificação. Confira a entrevista com o jogador abaixo.

Correção

22/02/2023 - 7:40
O título desta matéria anteriormente informava de forma equivocada que o Vitória visava repetir o feito de 2019. Mas, na verdade, o Alvianil quer repetir o resultado de 2020. Por isso o título foi alterado.

Veja Também

Vitória e Real Noroeste em busca de premiação milionária na Copa do Brasil

Ginasta Geovanna Santos é convocada para Seleção Brasileira Individual

Ídolo do Vasco, capixaba Geovani Silva desmente boato sobre morte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política copa do brasil espírito santo Futebol Futebol Capixaba Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados