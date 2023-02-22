Vitória estreia na Copa do Brasil visando repetir feito de 2020

Rodrigo César esteve em campo na vitória contra o CSA-AL, em 2020, pela Copa do Brasil Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O ano do Vitória começou bem. O Alvianil de Bento Ferreira é líder do Campeonato Capixaba e segue invicto jogando no Salvador Costa (última derrota foi ainda no ano passado). Contudo, a situação pode melhorar. Nesta quinta-feira (23), o clube da Capital recebe o Remo-PA, pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21h30.

Para avançar de fase, os donos da casa vão precisar vencer a partida. Em caso de empate ou derrota, a classificação fica com os paraenses. A missão é difícil, mas não impossível. Em 2020, o Vitória avançou da primeira fase da competição após vencer, de virada, o CSA-AL por 2 a 1. Quem estava em campo naquele jogo era Rodrigo César, atual treinador da equipe. Agora em outra função, Rodrigo buscará repetir o feito, aproveitando a experiência que teve três anos atrás. Confira a entrevista com o treinador abaixo.

Outro elemento que pode ser importante para o Vitória conseguir um resultado positivo é Rodriguinho. O atacante de 29 anos é um destaques da equipe desde o ano passado, quando foi decisivo para a boa campanha no Campeonato Capixaba e na conquista da Copa Espírito Santo.

No começo do Estadual, o jogador ficou de fora por conta de uma dengue. No entanto, já está recuperado e vem sendo importante para manter o Vitória na liderança do campeonato, tendo contribuído até o momento com 4 gols em 6 jogos disputados. Ele acredita que o apoio da torcida pode ser fundamental para a classificação. Confira a entrevista com o jogador abaixo.