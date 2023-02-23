É hoje! Vitória recebe o Remo em busca da classificação na Copa do Brasil

Vitória e Remo começaram bem e lideram seus respectivos Estaduais Crédito: Clara Fafá/Vitória FC e Samara Miranda/Remo

Chegou o grande dia. Vitória e Remo-PA se enfrentam em partida única pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida acontece no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, nesta quinta-feira (23), às 21h30. Conforme o regulamento, o Alvianil só garante a classificação com uma vitória. Em caso de empate ou derrota, a vaga fica com o visitante. A partida será transmitida via streaming pelo Amazon Prime Vídeo.

O jogo tem tudo para ser difícil. O Remo está invicto no Campeonato Paraense, com 3 vitórias em 3 jogos. Além disso, se encontra atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, e possui um poderio financeiro muito maior do que qualquer clube capixaba.

Por outro lado, o Vitória chega em bom momento para o confronto. Apesar da derrota para o Nova Venécia no último jogo, o Alvianil de Bento Ferreira é o atual líder do Campeonato Capixaba. Conta com a continuidade do bom trabalho de Rodrigo César, que assumiu a equipe durante o Estadual em 2022 e levou o clube à final do Capixabão, e à conquista da última edição da Copa Espírito Santo.

Ele inclusive esteve em campo, como jogador, em uma vitória importante do clube na Copa do Brasil. Foi em 2020, diante do CSA-AL, quando o Vitória venceu e se classificou de forma inédita para a segunda fase da competição. “A gente vai impor nosso jogo, não vamos mudar nada do que temos feito. Temos um modelo de jogo bem definido, somos fortes dentro de casa e vamos impor nosso ritmo com o apoio do nosso torcedor”, afirmou Rodrigo César.

Além da importância esportiva, o jogo tem um componente financeiro muito forte. Apenas por participar da primeira fase, o Vitória já tem garantido R$ 750 mil. Caso avance, garante mais R$ 900 mil, que serão fundamentais para o ano do clube, já que o Alvianil disputou a Série D do Campeonato Brasileiro.

Destaque do Vitória

Rodriguinho é uma das lideranças técnicas da equipe capixaba Crédito: Breno Coelho

O principal jogador desse elenco do Vitória é Rodriguinho. Atacante de 29 anos vem sendo peça fundamental da equipe desde 2022, quando contribuiu demais na boa campanha do Campeonato Capixaba e foi decisivo para o título da Copa Espírito Santo. Na atual temporada, teve um começo difícil, por conta de uma dengue. No entanto, o jogador já voltou a atuar e tem sido igualmente importante: 4 gols em 3 jogos disputados até aqui. É uma das esperanças de gol para a torcida do Vitória.

Destaque do Remo

Muriqui tem se destacado nesse início de temporada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dos jogadores mais conhecidos e rodados desse elenco do Remo é Muriqui. O atacante de 36 anos é velho conhecido do futebol brasileiro, tendo atuado em equipes tradicionais como Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Avaí. Já no exterior, atuou no Guangzhou Evergrande, da China, e no Al-Sadd, do Catar. É o artilheiro da equipe na temporada, tendo marcado 2 gols em 3 jogos até aqui. Pode causar problemas para a defesa Alvianil.

O Jogo