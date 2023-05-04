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Leonel Ximenes

Capixaba que ofendeu nordestinos é denunciada na Justiça

Revoltada com o desempenho eleitoral de Lula (PT) na região, moradora da Serra disse nas redes sociais que o Nordeste é a  “Cuba do Sul”

Públicado em 

04 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Chapéu de couro, um dos símbolos mais conhecidos do Nordeste
Chapéu de couro, um dos símbolos mais conhecidos do Nordeste Crédito: Divulgação
Justiça recebeu a denúncia, apresentada pelo Ministério Público Estadual, contra uma moradora da Serra que ofendeu os nordestinos pelo Twitter no dia 4 de outubro do ano passado, dois dias após o primeiro turno da eleição para presidente da República.
Segundo a denúncia, a mulher de 41 anos, inconformada com a grande votação obtida pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores nordestinos, chamou aquela região de “Cuba do Sul”. O comentário foi feito junto com uma foto da região Nordeste.
No pedido à 4ª Vara Criminal de Vitória, o MPES sustentou que a eleitora, ao se manifestar nesse tom pejorativo contra o Nordeste, incorreu no crime de preconceito de procedência nacional previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.
Esse artigo prevê prisão de um a três anos a quem “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

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Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público sustenta que a eleitora, em depoimento prestado à polícia, chegou a dizer que tudo não passou de uma “brincadeira”, alegação que não foi aceita pelo MPES.
O promotor de Justiça João Alberto Calvão Gonçalves, que fez a denúncia, requereu à Justiça que a moradora da Serra seja condenada e que pague pelos prejuízos causados pela sua postagem.
Após receber a denúncia, a juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, concordou com a manifestação do Ministério Público, rejeitou qualquer acordo prévio e determinou que a acusada seja citada para oferecer resposta ao processo, que terá prosseguimento até o julgamento da denunciada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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