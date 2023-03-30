Fim do miserê: PM do ES tinha apenas 1 tenente; agora tem muito mais

A Polícia Militar
não tem mais apenas um tenente em seus quadros de oficiais combatentes, como mostrou a coluna. Nesta quinta-feira (30), pelo menos 42 alunos oficiais estão sendo formados e transformados em novos tenentes.
De acordo com a apuração da coluna, cinco destes 11 obtiveram as condições necessárias, após a publicação da reportagem e do trabalho dos deputados estaduais da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, da Assembleia Legislativa
, presidida pelo deputado Danilo Bahiense
(PL).
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
, entretanto, informa que o número de tenentes formados pode aumentar, tendo em vista que durante o dia alguns deles vão conseguindo alguns requisitos e ainda há processos judiciais em curso.
“Ficamos contentes em saber desta notícia. Não foram aproveitados todos, é verdade, mas não foi perdida, à totalidade, a mão de obra qualificadíssima para ajudar nos quadros da segurança pública. Cada aluno oficial recebeu investimento em torno de R$ 100 mil ao longo do curso. Não podemos ter um prejuízo assim”, detalhou Bahiense.
Os tenentes (primeiro e segundo-tenentes e aspirante) possuem função de gerenciamento, supervisão e orientação da tropa e atendem demandas em funções operacionais. Além disso, os tenentes conectam o capitão da Polícia Militar com praças e outros policiais que estão abaixo na hierarquia da PM.