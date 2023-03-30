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Leonel Ximenes

Fim do miserê: PM do ES tinha apenas 1 tenente; agora tem muito mais

Saiba quantos oficiais estão sendo formados nesta quinta-feira (30) pela Polícia Militar

Publicado em 30 de Março de 2023 às 11:34

Públicado em 

30 mar 2023 às 11:34
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A Polícia Militar não tem mais apenas um tenente em seus quadros de oficiais combatentes, como mostrou a coluna. Nesta quinta-feira (30), pelo menos 42 alunos oficiais estão sendo formados e transformados em novos tenentes.
A coluna mostrou que 49 militares estavam aptos a conseguir a patente. No entanto, 11, em situação sub judice, estavam com a promoção desautorizada, não tendo a garantia da formatura. Eles só tinham a sentença em 1º grau ou decisão liminar, o que inviabilizaria a chegada deles a essa nova etapa, mesmo passando por todo o curso.
De acordo com a apuração da coluna, cinco destes 11 obtiveram as condições necessárias, após a publicação da reportagem e do trabalho dos deputados estaduais da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PL).

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Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), entretanto, informa que o número de tenentes formados pode aumentar, tendo em vista que durante o dia alguns deles vão conseguindo alguns requisitos e ainda há processos judiciais em curso.
“Ficamos contentes em saber desta notícia. Não foram aproveitados todos, é verdade, mas não foi perdida, à totalidade, a mão de obra qualificadíssima para ajudar nos quadros da segurança pública. Cada aluno oficial recebeu investimento em torno de R$ 100 mil ao longo do curso. Não podemos ter um prejuízo assim”, detalhou Bahiense.
Os tenentes (primeiro e segundo-tenentes e aspirante) possuem função de gerenciamento, supervisão e orientação da tropa e atendem demandas em funções operacionais. Além disso, os tenentes conectam o capitão da Polícia Militar com praças e outros policiais que estão abaixo na hierarquia da PM.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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