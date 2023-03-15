PM do ES só tem um tenente e pode ter prejuízo de R$ 1 milhão. Entenda

"A Polícia Militar do Espírito Santo informa que atualmente encontram-se em processo de formação na Academia de Polícia Militar (APM) três turmas de alunos-oficiais, sendo que uma delas será formada no próximo dia 30 de março. Os 37 novos aspirantes a oficiais da PMES, que em breve serão promovidos a tenentes, exercerão a função de gerenciamento, fiscalização e orientação da tropa, atendendo às demandas operacionais das unidades.



Além dos novos aspirantes, estão em formação na APM outros 49 alunos-oficiais no primeiro ano do curso de formação e 52 alunos-oficiais no segundo ano do curso de formação. O Governo do Estado está em fase de planejamento visando a realização de novo concurso público para o quadro de oficiais combatentes da PMES, objetivando manter a regularidades nos cursos de formação, proporcionando assim a formatura anual de novos tenentes.



Ressalta-se que a ausência de tenentes deu-se devido à falta de concursos públicos anteriores à gestão do atual governador. Quanto aos alunos-oficiais que não se formarão, informamos que eles aguardam a resolução de questões judiciais, originadas de ações movidas por eles próprios, as quais ainda carecem de decisão judicial quanto ao seu mérito."