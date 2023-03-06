Apoiadores fazem vaquinha para pagar advogados dos PMs presos no ES

Vídeo mostra momento em que um PM mata homem já rendido em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

Até esta segunda-feira (6), em torno de R$ 25 mil (25% da meta de R$ 100 mil) já haviam sido arrecadados pelos 342 apoiadores dos policiais até agora.

“Criamos essa Vakinha para ajudar nossos irmãos de farda, custeando advogados e outras despesas. Após ocorrência em Pedro Canário /ES, os militares precisam mais do que nunca do apoio de todos nós, demonstrando reconhecimento e apoio a estes pais de família que sempre se dedicaram a proteger à sociedade”, diz o texto da apresentação da vaquinha virtual.

Os policiais militares Leonardo Jordão da Silva, Samuel Barbosa da Silva Souza, Thafny Da Silva Fernandes, Tallisson Santos Teixeira e Wanderson Gonçalves Coutinho foram presos em flagrante no mesmo dia do crime, na quarta-feira (1º), e tiveram a prisão convertida para preventiva, na quinta-feira (2). Eles continuam recebendo salário

COMO FOI O ASSASSINATO EM PEDRO CANÁRIO

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, foi baleado e morto por um policial militar na manhã de quarta-feira (1º), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. No vídeo, o suspeito aparece já rendido e mesmo assim é alvo do disparo de arma de fogo à queima-roupa.