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Leonel Ximenes

Apoiadores fazem vaquinha para pagar advogados dos PMs presos no ES

Até esta segunda-feira (6), quase 25% da meta de R$ 100 mil foi arrecadada na internet

Públicado em 

06 mar 2023 às 15:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vídeo mostra momento em que PM mata homem algemado em Pedro Canário
Vídeo mostra momento em que um PM mata homem já rendido em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta
Apoiadores dos cinco policiais militares presos por envolvimento na execução de um adolescente em Pedro Canário, no Norte do Estado, estão promovendo uma vaquinha virtual para arrecadar fundos visando à contratação de advogados para os militares.
Até esta segunda-feira (6), em torno de R$ 25 mil (25% da meta de R$ 100 mil) já haviam sido arrecadados pelos 342 apoiadores dos policiais até agora.

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“Criamos essa Vakinha para ajudar nossos irmãos de farda, custeando advogados e outras despesas. Após ocorrência em Pedro Canário/ES, os militares precisam mais do que nunca do apoio de todos nós, demonstrando reconhecimento e apoio a estes pais de família que sempre se dedicaram a proteger à sociedade”, diz o texto da apresentação da vaquinha virtual.

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Os policiais militares Leonardo Jordão da Silva, Samuel Barbosa da Silva Souza, Thafny Da Silva Fernandes, Tallisson Santos Teixeira e Wanderson Gonçalves Coutinho foram presos em flagrante no mesmo dia do crime, na quarta-feira (1º), e tiveram a prisão convertida para preventiva, na quinta-feira (2). Eles continuam recebendo salário.

COMO FOI O ASSASSINATO EM PEDRO CANÁRIO

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, foi baleado e morto por um policial militar na manhã de quarta-feira (1º), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. No vídeo, o suspeito aparece já rendido e mesmo assim é alvo do disparo de arma de fogo à queima-roupa.
Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois, ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que faz os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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