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Leonel Ximenes

Acusado de não trabalhar, Vice ataca Vidigal na Serra: “Tirou meus assessores”

Thiago Carreiro está rompido com o titular desde as eleições do ano passado

Públicado em 

15 fev 2023 às 15:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Relações abaladas entre prefeitos e vices na Grande Vitória
Sérgio Vidigal (PDT) e Thiago Carreiro (União Brasil): clima quente na política da Serra Crédito: Arte Geraldo Neto
Tão quente como o verão na Serra está a política local, que não sai da fervura desde as eleições de outubro passado. A fornalha continua acesa pela ação do vice-prefeito Thiago Carneiro (UB), que em um novo vídeo nas redes sociais defendeu-se de ataques de aliados do prefeito Sérgio Vidigal (PDT), a quem acusa de esvaziar seu gabinete na prefeitura.
Tudo começou quando Thiago, que foi candidato a deputado federal no ano passado sem o apoio de Vidigal, tentou se defender da acusação de que não tem ido à prefeitura trabalhar.
“Pessoal, eu estou sendo atacado por aliados do prefeito Sérgio Vidigal na Câmara [dos Vereadores] contra mim dizendo que eu estou recebendo sem trabalhar, que não estou exercendo minha função.”

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A seguir, ele publica dois vídeos com discursos de vereadores na Câmara da Serra. Primeiro, vem a fala do vereador Igor Elson (PL), que na tribuna da Casa mostra reportagem da coluna, publicada no ano passado, em que Carreiro criticava Vidigal, durante a campanha eleitoral, por supostamente usar a máquina eleitoral da prefeitura em favor de Sueli Vidigal, mulher do prefeito e então candidata à Câmara Federal.
"Os ataques já estão vindo fortes. O jogo é duro, confesso que já pensei em desistir porque a velha política não quer ver novas lideranças surgindo e joga sujo"
Thiago Carreiro - Vice-prefeito da Serra
Segundo Carreiro, as declarações de Igor Elson desagradaram a aliados do prefeito. “Isso machucou o ego de algumas pessoas ligadas ao prefeito e foram lá [a Vidigal] pedirem para me descredibilizar e para me tentar me acusar de alguma forma”, acusou o vice-prefeito serrano.
O segundo vídeo, do vice-líder de Sérgio Vidigal, Wellington Alemão (PSC), é recheado de ataques a Thiago Carreiro. "Que moral tem o vice-prefeito da nossa cidade que há seis meses não vai à prefeitura?”, indagou Alemão.
A seguir, o vice diz que vem sofrendo ataques há algum tempo, que estava de férias durante o mês de janeiro e que as acusações de que não trabalha são “mentirosas”. Thiago afirma que vai continuar andando nas ruas denunciando os problemas da cidade e que não ficará calado.

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No fim, o vice acusa Vidigal de tentar prejudicá-lo: “Vou estar na rua ao lado da população, vou continuar tentando ajudar a gestão a ter um bom resultado, apesar de o prefeito ter tirado todos os meus assessores. Hoje estou no gabinete sozinho. Eu tenho ido lá, vou lá sempre enviar os ofícios e encaminhar as soluções e as agendas, recebendo as pessoas no meu gabinete.”
À coluna, Carreiro diz que não tem mais assessores e nem motorista à disposição. “Foram exonerados após eu cobrar melhores serviços por parte de algumas secretarias. Logo que anunciei minha candidatura a deputado federal tive várias retaliações, inclusive não poder mais falar nos eventos da prefeitura ”, reclamou.

O OUTRO LADO

Procurado pela coluna, o prefeito Sérgio Vidigal disse, por intermédio da sua assessoria, que não iria se pronunciar sobre o vídeo e as acusações do seu vice, Thiago Carreiro.
Pelo visto, o verão acaba em março, mas a política, na Serra, vai continuar tórrida por muito tempo como um deserto (de ideias?).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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