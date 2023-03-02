Secretária do governo diz que houve “pena de morte” em Pedro Canário

“O que vimos no vídeo, que ainda será apurado, foi um julgamento sumário com aplicação da pena de morte por PMs a um jovem de 17 anos, contrariando todas as legislações nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos”, considerou.
Nara, que também é advogada com larga trajetória no movimento dos Direitos Humanos, disse que a suposta execução do adolescente vai de encontro aos princípios que devem nortear a sociedade moderna.
“Num Estado Democrático de Direito o que se espera das instituições é a garantia e defesa da vida e de todos os outros direitos humanos dela decorrentes. Às forças policiais cabe a segurança da população e não o contrário.”
“Um fato como esse precisa ser exemplarmente apurado para que nada semelhante ocorra novamente. Uma polícia violenta causa ainda mais violência. Esse ato, e outros atos semelhantes de violência policial, deve ser repudiado por toda sociedade”, exortou.
Nara Borgo defendeu ainda mudanças na polícia, tanto do ponto de vista tecnológico como o de formação. “Nós, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, defendemos tanto o uso das câmeras nos uniformes da polícia quanto uma formação mais qualificada e contínua em Direitos Humanos”.