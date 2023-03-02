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Leonel Ximenes

Secretária do governo diz que houve “pena de morte” em Pedro Canário

Titular da pasta dos Direitos Humanos defende  uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares no ES

Públicado em 

02 mar 2023 às 17:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nara Borgo:
Nara Borgo, que também é advogada, atua há muitos anos na área de Direitos Humanos Crédito: Ademir Ribeiro/SEDH
A secretária estadual dos Direitos Humanos, Nara Borgo, afirmou que a morte de um adolescente, já rendido, em Pedro Canário, representou a violação da lei com a aplicação da pena capital por um policial militar.
“O que vimos no vídeo, que ainda será apurado, foi um julgamento sumário com aplicação da pena de morte por PMs a um jovem de 17 anos, contrariando todas as legislações nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos”, considerou.
Nara, que também é advogada com larga trajetória no movimento dos Direitos Humanos, disse que a suposta execução do adolescente vai de encontro aos princípios que devem nortear a sociedade moderna.

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“Num Estado Democrático de Direito o que se espera das instituições é a garantia e defesa da vida e de todos os outros direitos humanos dela decorrentes. Às forças policiais cabe a segurança da população e não o contrário.”
A secretária dos DH, que está de férias até esta sexta-feira (3), pediu punição aos envolvidos na suposta execução ocorrida na cidade do Norte do ES.
“Um fato como esse precisa ser exemplarmente apurado para que nada semelhante ocorra novamente. Uma polícia violenta causa ainda mais violência. Esse ato, e outros atos semelhantes de violência policial, deve ser repudiado por toda sociedade”, exortou.
Nara Borgo defendeu ainda mudanças na polícia, tanto do ponto de vista tecnológico como o de formação. “Nós, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, defendemos tanto o uso das câmeras nos uniformes da polícia quanto uma formação mais qualificada e contínua em Direitos Humanos”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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