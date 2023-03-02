Secretária do governo diz que houve “pena de morte” em Pedro Canário

Nara Borgo, que também é advogada, atua há muitos anos na área de Direitos Humanos Crédito: Ademir Ribeiro/SEDH

“O que vimos no vídeo, que ainda será apurado, foi um julgamento sumário com aplicação da pena de morte por PMs a um jovem de 17 anos, contrariando todas as legislações nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos”, considerou.

Nara, que também é advogada com larga trajetória no movimento dos Direitos Humanos, disse que a suposta execução do adolescente vai de encontro aos princípios que devem nortear a sociedade moderna.

“Num Estado Democrático de Direito o que se espera das instituições é a garantia e defesa da vida e de todos os outros direitos humanos dela decorrentes. Às forças policiais cabe a segurança da população e não o contrário.”

“Um fato como esse precisa ser exemplarmente apurado para que nada semelhante ocorra novamente. Uma polícia violenta causa ainda mais violência. Esse ato, e outros atos semelhantes de violência policial, deve ser repudiado por toda sociedade”, exortou.