Fevereiro violento no ES: um homicídio a cada oito horas, em média

Fevereiro deste ano foi mais violento do que o de 2022. Até esta segunda-feira (27), o Espírito Santo acumulava 85 assassinatos
, havendo média de uma morte a cada oito horas. A barbárie diária no Estado provocou um aumento de 23,18% no índice de assassinatos em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 69 crimes contra a vida.
Por conta desse mau resultado em fevereiro, o primeiro bimestre de 2023 terminou mais violento do que o do ano passado no ES. Com o placar parcial, verifica-se alta de 12,4%, com 181 crimes, em 2023, e 161, em 2022 – considerando as datas até 27 de fevereiro de cada ano.
De um modo geral, o problema da violência tem sido mais visível na Grande Vitória
. A Capital, por exemplo, já acumula 15 crimes contra a vida ante os oito do ano anterior (alta de 88%). Serra registra crescimento de 33% (20 contra 15) e Cariacica, 18% (26 contra 22).
Vila Velha é a única exceção na Grande Vitória. Foram 39 homicídios em 2022 e, agora, aconteceram 26, uma retração de 33%.
Existem também outras cidades apresentando problemas pontuais. Pancas
, no Noroeste do Estado, teve quatro ocorrências de crimes neste mês, algo fora do padrão para um município que tem menos de 25 mil habitantes.
A Região Sul
também é um ponto fora da curva. As mortes subiram 185,7% - de sete para 20 casos.
Com relação aos dias, domingo é o campeão de ocorrências, com 47 crimes, e sábado está em segundo lugar, com 33 homicídios.