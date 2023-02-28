Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Fevereiro violento no ES: um homicídio a cada oito horas, em média

Em 27 dias, houve um aumento de 23,18% no índice de assassinatos em relação ao mesmo período do ano passado

Públicado em 

28 fev 2023 às 19:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carros, motos, armas e piscina: a casa onde um empresário alvo da PF foi preso em Colatina
Armas e munições na casa onde um empresário alvo da PF foi preso em Colatina Crédito: Divulgação | PF
Fevereiro deste ano foi mais violento do que o de 2022. Até esta segunda-feira (27), o Espírito Santo acumulava 85 assassinatos, havendo média de uma morte a cada oito horas. A barbárie diária no Estado provocou um aumento de 23,18% no índice de assassinatos em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 69 crimes contra a vida.
Por conta desse mau resultado em fevereiro, o primeiro bimestre de 2023 terminou mais violento do que o do ano passado no ES. Com o placar parcial, verifica-se alta de 12,4%, com 181 crimes, em 2023, e 161, em 2022 – considerando as datas até 27 de fevereiro de cada ano.
De um modo geral, o problema da violência tem sido mais visível na Grande Vitória. A Capital, por exemplo, já acumula 15 crimes contra a vida ante os oito do ano anterior (alta de 88%). Serra registra crescimento de 33% (20 contra 15) e Cariacica, 18% (26 contra 22).

Veja Também

Ano novo, violência velha: cidade do ES começa 2023 com nove homicídios

Vila Velha é a única exceção na Grande Vitória. Foram 39 homicídios em 2022 e, agora, aconteceram 26, uma retração de 33%.
Existem também outras cidades apresentando problemas pontuais. Pancas, no Noroeste do Estado, teve quatro ocorrências de crimes neste mês, algo fora do padrão para um município que tem menos de 25 mil habitantes.

Veja Também

Do crime para a polícia: primeiro carro de luxo reforça a PC no ES

Região Sul também é um ponto fora da curva. As mortes subiram 185,7% - de sete para 20 casos.
Com relação aos dias, domingo é o campeão de ocorrências, com 47 crimes, e sábado está em segundo lugar, com 33 homicídios.

Veja Também

Pinos de cocaína obstruem bueiro após o Carnaval em cidade do ES

Pazolini e outros pés-frios na derrota e eliminação do Vitória

Prefeito no ES devolve cachorro que achou na rua. A dona apareceu

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Pancas Segurança Pública Violência ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados